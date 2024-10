Franco Colapinto habló de las comparaciones con Lionel Messi: "No me siento ni cerca"

En una entrevista con el sitio oficial de la F1, entre risas y algo incrédulo pero consciente de la magnitud que Messi representa para el deporte argentino y mundial, el pilarense reconoció que, si bien siente el apoyo de su país en esta nueva aventura automovilística, aún le queda un largo camino por recorrer en la categoría.

“Realmente no me siento a su nivel. Es como el mejor del mundo. Ha conseguido tantas cosas. Todavía hay tiempo, pero no me gusta cuando la gente hace esas comparaciones”, enfatizó, resaltando la profunda huella que Messi ha dejado en la historia del deporte.

El joven sigue centrado en su trayectoria y en mejorar con cada competencia. La posibilidad de ser un referente argentino en el automovilismo lo motiva, aunque reconoce que aún es pronto para que se lo compare con alguien como el astro rosarino.

“Muchos argentinos están entusiasmados, me están siguiendo y me están animando. Eso es muy agradable de ver, pero creo que todavía queda mucho por recorrer para llegar a eso”, sostuvo, agradeciendo el apoyo de sus compatriotas, que lo han acompañado desde su debut.

Este fanatismo no es nuevo para Colapinto, quien en varias ocasiones ha dejado claro que Lionel Messi es una de sus grandes inspiraciones en el deporte. Durante una entrevista en el podcast The Fast And The Curious, confesó su admiración por el futbolista del Inter Miami: “Es el mejor de la historia, y lo admiro desde que era pequeño”.

colapinto messi.jpg Franco Colapinto y Lionel Messi.

Franco Colapinto en la Fórmula 1: días y horas del Gran Premio de México

Viernes 25 de octubre

Práctica libre 1: 15:30

Práctica libre 2: 19:00

Sábado 26 de octubre

Práctica libre 3: 14:30

Clasificación: 18:00

Domingo 27 de octubre

Carrera a 71 vueltas: 17:00

williams de colapinto.jpg

Las próximas carreras de Franco Colapinto en la Fórmula 1 en 2024

México | Autódromo Hermanos Rodríguez : 27 de octubre

: 27 de octubre Brasil | Interlagos : 3 de noviembre

: 3 de noviembre Las Vegas | Las Vegas : 24 de noviembre

: 24 de noviembre Qatar | Lusail : 1 de diciembre

: 1 de diciembre Abu Dhabi | Yas Marina: 8 de diciembre