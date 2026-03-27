Los oficios que recomienda estudiar Javier Milei para ganar más que un recién graduado
Durante la reciente inauguración de un centro de capacitación, Javier Milei remarcó cuáles son los oficios más demandados y rentables en el mercado de trabajo.
Durante su visita al nuevo Centro de Formación de Capital Humano en La Paternal, el presidente Javier Milei brindó un fuerte discurso sobre la actualidad del empleo. Allí, cuestionó la sobrevaloración de los títulos universitarios y remarcó cuáles son aquellas profesiones técnicas más demandadas que aseguran un excelente ingreso.
Los oficios técnicos más valorados por Javier Milei
El mandatario libertario explicó que durante generaciones se enseñó erróneamente que "el único trabajo verdaderamente digno era el que venía con el título universitario". En ese sentido, lamentó que en el país se "fetichizó la educación universitaria y se despreciaron los oficios".
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Para contrarrestar esta visión, el Presidente enumeró una serie de trabajos manuales y técnicos que actualmente escasean fuertemente en el mercado laboral y, por lo tanto, están siendo muy bien remunerados:
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Electricista
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Plomero
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Soldador
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Técnico en refrigeración
El impacto de la escasez en los salarios
Para graficar la ventaja económica de dedicarse a estas tareas, el jefe de Estado lanzó una contundente comparación salarial. "En la Argentina, hoy, un plomero, de hecho, gana más que alguien recién recibido", sentenció ante los presentes. Según su razonamiento, este fenómeno ocurre debido a las señales de precios, ya que el mercado "reconoce lo que escasea y lo que necesita" de manera urgente.
Alineado con esta visión de fomentar la capacitación técnica por sobre la exclusiva dependencia de la formación académica tradicional, el líder de La Libertad Avanza destacó el éxito de los programas de capacitación privada articulados con el Gobierno. A modo de ejemplo, resaltó que empresas como MetroGAS ya formaron nuevos gasistas para insertarlos al mercado, mientras que firmas como Sinteplast hicieron lo propio capacitando pintores profesionales.
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