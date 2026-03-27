Los oficios que recomienda estudiar Javier Milei para ganar más que un recién graduado

Electricista

Plomero

Soldador

Técnico en refrigeración

El impacto de la escasez en los salarios

Para graficar la ventaja económica de dedicarse a estas tareas, el jefe de Estado lanzó una contundente comparación salarial. "En la Argentina, hoy, un plomero, de hecho, gana más que alguien recién recibido", sentenció ante los presentes. Según su razonamiento, este fenómeno ocurre debido a las señales de precios, ya que el mercado "reconoce lo que escasea y lo que necesita" de manera urgente.