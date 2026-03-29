Franco Colapinto se salvó de milagro: el duro choque de Bearman en el GP de Japón
Oliver Bearman sufrió un duro accidente en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 y Franco Colapinto evitó el impacto por centímetros en una maniobra de riesgo.
El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 tuvo un momento de máxima tensión cuando Oliver Bearman protagonizó un fuerte accidente tras perder el control de su Haas. Franco Colapinto logró evitar el impacto por centímetros en plena maniobra de sobrepaso y el británico sufrió una contusión en la rodilla derecha.
Franco Colapinto se salvó de milagro: el duro choce de Bearman en el GP de Japón
El piloto británico de Haas, Oliver Bearman, protagonizó un duro accidente durante el Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del Campeonato del Mundo de la Fórmula 1. El incidente generó preocupación inmediata, ya que el joven corredor se retiró del monoplaza con visibles muestras de dolor.
Todo ocurrió en la vuelta 22, cuando intentaba superar al argentino Franco Colapinto. Mientras se mantenía detrás del pilarense, el británico perdió el control de su auto, salió de pista por el sector izquierdo y luego cruzó hacia el otro lado hasta impactar contra la contención lateral. El golpe se produjo en la conocida zona de la “cuchara”, entre las curvas 13 y 14 del circuito de Suzuka. El siniestro obligó al ingreso del auto de seguridad, lo que generó una interrupción momentánea de la competencia mientras se evaluaba la situación en pista.
Según trascendió, el accidente se originó por un inconveniente mecánico electrónico vinculado al sistema que regula la energía de los neumáticos traseros. La falla provocó la pérdida de control del monoplaza, que pasó por delante del Alpine de Colapinto sin llegar a impactarlo.
Las imágenes posteriores mostraron a Bearman retirándose con dificultades físicas, evidenciando una renguera que generó alarma en el equipo y entre los fanáticos. Sin embargo, tras realizarle estudios médicos, se confirmó que no sufrió fracturas y que presenta una contusión en la rodilla derecha. El episodio volvió a poner en foco los riesgos de la categoría y dejó en evidencia la rápida reacción de Colapinto, quien logró evitar el contacto en una maniobra que pudo haber tenido consecuencias mayores.
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario