Franco Colapinto se salvó de milagro: el duro choque de Bearman en el GP de Japón

Todo ocurrió en la vuelta 22, cuando intentaba superar al argentino Franco Colapinto. Mientras se mantenía detrás del pilarense, el británico perdió el control de su auto, salió de pista por el sector izquierdo y luego cruzó hacia el otro lado hasta impactar contra la contención lateral. El golpe se produjo en la conocida zona de la “cuchara”, entre las curvas 13 y 14 del circuito de Suzuka. El siniestro obligó al ingreso del auto de seguridad, lo que generó una interrupción momentánea de la competencia mientras se evaluaba la situación en pista.