¿Se va Briatore? El rumor que sacude a Franco Colapinto y Alpine antes del GP de Canadá
El equipo francés transita un gran presente, pero en los escritorios estalló una bomba: el gigante automotriz chino BYD está negocia para comprar la escudería.
Mientras los pilotos -entre los cuales está Franco Colapinto- se preparan para salir a la pista en el Circuito Gilles Villeneuve, las miradas del mundo de la Fórmula 1 se desviaron abruptamente hacia las oficinas de Enstone. A pesar de que el rendimiento deportivo del monoplaza A526 bajo el nuevo reglamento técnico viene superando las expectativas, el futuro institucional de Alpine quedó envuelto en un fuerte cimbronazo corporativo.
Según reveló una investigación del medio brasileño UOL, el gigante asiático de vehículos eléctricos BYD avanzó con paso firme para comprar la totalidad de la estructura de Alpine, con el objetivo de dar vida a la primera escudería 100% china en la historia de la máxima categoría.
Flavio Briatore, con las horas contadas en el nuevo plan
El desembarco de los capitales chinos traería consigo una profunda reestructuración que impactará directamente en los puestos de mando. El principal afectado sería Flavio Briatore: el experimentado asesor ejecutivo italiano, artífice del salto competitivo y de la estabilidad interna de la escudería, perdería todo su peso en las decisiones estratégicas de fondo y abandonaría el equipo al concluir la presente temporada.
De acuerdo con las informaciones que maneja el paddock, el rol del magnate italiano quedaría limitado a una mera transición operativa durante los meses que demande el traspaso de firmas, perdiendo la total influencia que mantiene hoy en día en el garage del equipo comandado por Renault.
La operación cuenta con un condimento geopolítico y deportivo clave: la FIA ve con muy buenos ojos la llegada formal de BYD. El organismo rector del automovilismo mundial prefiere la venta total a un fabricante independiente asiático antes que una compra de acciones por parte de Mercedes, evitando así la proliferación de estructuras "satélite" o equipos cliente con excesiva influencia de una misma marca.
BYD ya había manifestado sus intenciones de ingresar al Gran Circo durante el último Salón del Automóvil de Pekín, y la oferta económica que le presentaron a Renault habría sido lo suficientemente suculenta como para acelerar los plazos de venta de la marca francesa.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario