¿Se va Briatore? El rumor que sacude a Franco Colapinto y Alpine antes del GP de Canadá

Mientras los pilotos -entre los cuales está Franco Colapinto- se preparan para salir a la pista en el Circuito Gilles Villeneuve, las miradas del mundo de la Fórmula 1 se desviaron abruptamente hacia las oficinas de Enstone. A pesar de que el rendimiento deportivo del monoplaza A526 bajo el nuevo reglamento técnico viene superando las expectativas, el futuro institucional de Alpine quedó envuelto en un fuerte cimbronazo corporativo.