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Franco Colapinto sumó puntos en Miami: así quedó el campeonato de la Fórmula 1

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El piloto argentino firmó una actuación memorable en Florida, sumó cuatro puntos vitales para el equipo Alpine y escaló hasta la undécima posición de la tabla de conductores.

Franco Colapinto sumó puntos en Miami: así quedó el campeonato de la Fórmula 1

El fin de semana de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami dejó mucha tela para cortar, pero con la grata sorpresa de que el argentino Franco Colapinto terminó en el octavo puesto y sumó puntos por segunda vez en el año para Alpine.

La carrera, que debió adelantarse por las autoridades de la FIA ante el pronóstico de tormentas, resultó sumamente exigente y estuvo marcada por incidentes que obligaron a la intervención del Safety Car. Entre ellos, el fuerte vuelco de Pierre Gasly tras un toque de Liam Lawson, que obligó al abandono del compañero de Franco Colapinto.

A pesar de las adversidades, el pilarense sacó a relucir su jerarquía, realizó una carrera inteligente y cruzó la bandera a cuadros en la octava colocación, sumando 4 puntos fundamentales que le permiten dar un gran salto en el campeonato.

Franco Colapinto sumó puntos en Miami: así quedó el campeonato de la Fórmula 1

Tras la cosecha en el Miami International Autodrome, así quedaron las principales posiciones:

  • Antonelli – 100 pts

  • Russell – 80 pts

  • Leclerq – 63 pts

  • Norris – 51 pts

  • Hamilton - 49 pts

  • Piastri – 43 pts

  • Verstappen – 26 pts

  • Bearman – 17 pts

  • Gasly – 16 pts

  • Lawson – 10 pts

  • FRANCO COLAPINTO – 5 pts

  • LIN (Racing Bulls) – 4 pts

  • Isack Hadjar – 4 pts

  • Sainz (Williams) – 4 pts

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Campeonato de Constructores de la Fórmula 1

El buen rendimiento de Colapinto le permitió a la escudería afianzarse en el quinto puesto de la tabla por equipos, superando la línea de las dos decenas de unidades:

  • Mercedes – 180 puntos

  • Ferrari – 112 puntos

  • McLaren – 94 puntos

  • Red Bull – 30 puntos

  • Alpine – 21 puntos

  • Haas – 18 puntos

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