Franco Colapinto sumó puntos en Miami: así quedó el campeonato de la Fórmula 1

La carrera, que debió adelantarse por las autoridades de la FIA ante el pronóstico de tormentas, resultó sumamente exigente y estuvo marcada por incidentes que obligaron a la intervención del Safety Car. Entre ellos, el fuerte vuelco de Pierre Gasly tras un toque de Liam Lawson, que obligó al abandono del compañero de Franco Colapinto.