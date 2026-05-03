Franco Colapinto sumó puntos en Miami: así quedó el campeonato de la Fórmula 1
El piloto argentino firmó una actuación memorable en Florida, sumó cuatro puntos vitales para el equipo Alpine y escaló hasta la undécima posición de la tabla de conductores.
El fin de semana de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami dejó mucha tela para cortar, pero con la grata sorpresa de que el argentino Franco Colapinto terminó en el octavo puesto y sumó puntos por segunda vez en el año para Alpine.
La carrera, que debió adelantarse por las autoridades de la FIA ante el pronóstico de tormentas, resultó sumamente exigente y estuvo marcada por incidentes que obligaron a la intervención del Safety Car. Entre ellos, el fuerte vuelco de Pierre Gasly tras un toque de Liam Lawson, que obligó al abandono del compañero de Franco Colapinto.
A pesar de las adversidades, el pilarense sacó a relucir su jerarquía, realizó una carrera inteligente y cruzó la bandera a cuadros en la octava colocación, sumando 4 puntos fundamentales que le permiten dar un gran salto en el campeonato.
Franco Colapinto sumó puntos en Miami: así quedó el campeonato de la Fórmula 1
Tras la cosecha en el Miami International Autodrome, así quedaron las principales posiciones:
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Antonelli – 100 pts
Russell – 80 pts
Leclerq – 63 pts
Norris – 51 pts
Hamilton - 49 pts
Piastri – 43 pts
Verstappen – 26 pts
Bearman – 17 pts
Gasly – 16 pts
Lawson – 10 pts
FRANCO COLAPINTO – 5 pts
LIN (Racing Bulls) – 4 pts
Isack Hadjar – 4 pts
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Sainz (Williams) – 4 pts
Campeonato de Constructores de la Fórmula 1
El buen rendimiento de Colapinto le permitió a la escudería afianzarse en el quinto puesto de la tabla por equipos, superando la línea de las dos decenas de unidades:
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Mercedes – 180 puntos
Ferrari – 112 puntos
McLaren – 94 puntos
Red Bull – 30 puntos
Alpine – 21 puntos
Haas – 18 puntos
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