Así fue la espectacular largada de Franco Colapinto para trepar al sexto puesto

Franco Colapinto se mantiene en zona de puntos

Tras el vertiginoso inicio, la carrera entró en una etapa de gestión de neumáticos y ritmo. En medio de la lucha con pilotos de mayor experiencia y monoplazas con gran velocidad final, Franco cedió una posición, estabilizándose en el séptimo lugar.

Pese a ese pequeño retroceso, el ritmo del argentino se mantiene sólido, defendiendo con uñas y dientes su lugar en la zona de puntos bajo un cielo que continúa amenazando con descargar precipitaciones.

Con este desempeño, Colapinto vuelve a ratificar que está a la altura de las máximas exigencias de la Fórmula 1, manteniendo a todo el país pendiente de su progreso en una tarde que promete más emociones hasta la bandera a cuadros.