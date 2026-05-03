Así fue la espectacular largada de Franco Colapinto para trepar al sexto puesto
El piloto argentino volvió a mostar muñeca en el inicio de la carrera para avanzar dos casilleros y mantenerse en zona de puntos.
El Gran Premio de Miami comenzó con una dosis de adrenalina pura gracias a la actuación del piloto argeninto Franco Colapinto, que como suele acostumbrar, tuvo una largada espectacular para pasar del puesto ocho al sexto, aunque luego perdió una posición.
En un domingo marcado por la inestabilidad climática que obligó a la FIA a adelantar el inicio de la competencia a las 14:00 horas de Argentina para evitar tormentas intensas, el piloto argentino de Alpine demostró su agresividad desde el apagado de los semáforos.
Partiendo desde la mitad del pelotón, Colapinto ejecutó una maniobra magistral en los primeros metros. Con una reacción envidiable y una lectura perfecta de los espacios en las curvas iniciales, el pilarense logró avanzar posiciones de manera espectacular hasta ubicarse en la sexta posición.
El video desde su onboard —que acompaña esta nota— permite apreciar la precisión de sus movimientos y cómo logró sortear el tráfico en un circuito tan exigente como el de Florida.
Franco Colapinto se mantiene en zona de puntos
Tras el vertiginoso inicio, la carrera entró en una etapa de gestión de neumáticos y ritmo. En medio de la lucha con pilotos de mayor experiencia y monoplazas con gran velocidad final, Franco cedió una posición, estabilizándose en el séptimo lugar.
Pese a ese pequeño retroceso, el ritmo del argentino se mantiene sólido, defendiendo con uñas y dientes su lugar en la zona de puntos bajo un cielo que continúa amenazando con descargar precipitaciones.
Con este desempeño, Colapinto vuelve a ratificar que está a la altura de las máximas exigencias de la Fórmula 1, manteniendo a todo el país pendiente de su progreso en una tarde que promete más emociones hasta la bandera a cuadros.
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