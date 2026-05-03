Grave incendio en un hotel del centro porteño: 100 personas debieron ser evacuadas

Por su parte, efectivos de Bomberos de la Ciudad trabajaron durante varias horas para controlar las llamas, con el apoyo de la Policía, Defensa Civil y agentes de tránsito que colaboraron en la zona.

Las causas que originaron el incendio aún no fueron establecidas y serán determinadas mediante peritajes en las próximas horas. Mientras tanto, el edificio continúa bajo evaluación para verificar las condiciones de seguridad tras el siniestro.

Como consecuencia del importante siniestro, varios huéspedes debieron permanecer fuera del establecimiento durante varias horas a la espera de novedades sobre el estado del edificio y la posibilidad de reingresar a sus habitaciones. Las autoridades recomendaron preventivamente evitar la zona mientras continúan las tareas de inspección y no se descarta que en las próximas horas se brinde un informe oficial con mayores precisiones sobre los daños materiales y el origen del fuego.