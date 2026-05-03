Grave incendio en un hotel del centro porteño: 100 personas debieron ser evacuadas
El fuego se desató en la madrugada en un edificio sobre avenida Roque Sáenz Peña. Hubo asistencia médica y un gran despliegue de emergencia.
Un incendio de gran magnitud generó alarma durante la madrugada de este domingo en un hotel ubicado en el centro de Buenos Aires. El foco ígneo comenzó alrededor de las 00:15 en el noveno piso del Hotel Luxor, situado sobre la avenida Presidente Roque Sáenz Peña al 890, entre Esmeralda y Sarmiento.
La emergencia se activó tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de fuego en el edificio. A partir de allí, se montó un importante operativo con la participación de distintas áreas. Más de 100 personas, entre huéspedes y trabajadores del hotel, fueron evacuadas siguiendo el protocolo correspondiente.
La intensa acumulación de humo complicó la situación dentro del inmueble, obligando a los presentes a descender por las escaleras y evitando el uso de los ascensores por razones de seguridad.
En el lugar, personal del SAME asistió a seis personas que presentaban síntomas por inhalación de humo, aunque ninguna requirió traslado a centros de salud.
Por su parte, efectivos de Bomberos de la Ciudad trabajaron durante varias horas para controlar las llamas, con el apoyo de la Policía, Defensa Civil y agentes de tránsito que colaboraron en la zona.
Las causas que originaron el incendio aún no fueron establecidas y serán determinadas mediante peritajes en las próximas horas. Mientras tanto, el edificio continúa bajo evaluación para verificar las condiciones de seguridad tras el siniestro.
Como consecuencia del importante siniestro, varios huéspedes debieron permanecer fuera del establecimiento durante varias horas a la espera de novedades sobre el estado del edificio y la posibilidad de reingresar a sus habitaciones. Las autoridades recomendaron preventivamente evitar la zona mientras continúan las tareas de inspección y no se descarta que en las próximas horas se brinde un informe oficial con mayores precisiones sobre los daños materiales y el origen del fuego.
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario