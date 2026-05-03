Miguel Boggiano contra todos en La Noche de Mirtha por la grabación de Luciana Geuna en Casa Rosada

Embed - Boggiano estalló contra toda la #mesaza por el supuesto espionaje: "Satirizan algo que es grave"

Tras el cruce con Miguel Boggiano, Julián Weich publicó un enigmático “Prefiero callar”

El comentario apareció después de que una usuaria de X mencionara lo sucedido en la #Mesaza y señalara la escasa participación que tuvo el conductor, algo que volvió a encender el debate en redes sociales y generó múltiples reacciones entre los televidentes.

Julián Weich incomodó a Miguel Boggiano con sus críticas al Gobierno en la mesaza: "Se acabó el consumo"

La pantalla de El Trece fue escenario de un cruce de realidades durante la última emisión de "La Noche de Mirtha". , el actor y conductor Julián Weich lanzó fuertes críticas a la situación social y económica del país, generando un clima de evidente incomodidad en el economista Miguel Boggiano, reconocido defensor de la gestión gubernamental.

Bajo la conducción de Juana Viale, quien reemplaza a su abuela mientras esta se recupera de una bronquitis, el economista ofició como vocero libertario, aunque en algunos pasajes de la mesaza tuvo que hacer silencio.

Uno de los momentos más impactantes de la noche ocurrió cuando Weich reveló el cierre de su emprendimiento personal, con fines solidarios, debido a la crisis económica. "Tuve que cerrar mi empresa después de 15 años, porque no funciona. Se acabó el consumo", confesó el conductor.

Visiblemente afectado, el actor explicó que el impacto va más allá de lo comercial. "Yo donaba la mitad de las ganancias y ya el año pasado no pude donar porque no entra plata. Incluso los que me ayudaban ahora están preocupados por otros temas", indicó.