Miguel Boggiano contra todos en La Noche de Mirtha por la grabación de Luciana Geuna en Casa Rosada
La polémica grabación de la periodistas Luciana Geuna en la Casa Rosada generó un momento de tensión en el programa que una vez más condujo Juana Viale. El economista Miguel Boggiano se cruzó con todos los invitados en una encendida defensa del gobierno de Javier Milei.
La mesa de La noche de Mirtha vivió un momento de fuerte tensión entre sus invitados, especialmente cuando el economista Miguel Ángel Boggiano cruzó a Julián Weich, y al resto de los invitados, en medio del debate por la grabación que realizó Luciana Geuna en la Casa Rosada.
Todo comenzó cuando la periodista explicó los detalles del informe que generó polémica en los últimos días. “El informe tuvo la mejor intención. Nosotros avisamos y siempre fue en pasillos públicos, por eso no se me ocurrió tener una alerta sobre eso, pero al día siguiente se generó algo malo por entrar con los lentes”, contó Luciana Geuna sobre la denuncia que despertó repercusiones.
En ese contexto, Weich intervino con humor y comentó entre risas: “Si fuera así, qué mala la seguridad de la Casa Rosada. Dijo ‘voy a hacer espionaje’”.
Sin embargo, su reacción no cayó bien en Boggiano, que lo frenó de inmediato. “No, pará, porque no es tan gracioso. Si vos ingresas a la Casa de Gobierno con unos anteojos, no es cómico”, respondió con seriedad.
A partir de ese momento, el economista remarcó que el tema no debía tomarse con liviandad y volvió a consultar si realmente se había informado previamente sobre el contenido del informe, lo que terminó generando un extenso intercambio y un clima tenso en toda la mesa.
Tras el cruce con Miguel Boggiano, Julián Weich publicó un enigmático “Prefiero callar”
El comentario apareció después de que una usuaria de X mencionara lo sucedido en la #Mesaza y señalara la escasa participación que tuvo el conductor, algo que volvió a encender el debate en redes sociales y generó múltiples reacciones entre los televidentes.
Julián Weich incomodó a Miguel Boggiano con sus críticas al Gobierno en la mesaza: "Se acabó el consumo"
La pantalla de El Trece fue escenario de un cruce de realidades durante la última emisión de "La Noche de Mirtha". , el actor y conductor Julián Weich lanzó fuertes críticas a la situación social y económica del país, generando un clima de evidente incomodidad en el economista Miguel Boggiano, reconocido defensor de la gestión gubernamental.
Bajo la conducción de Juana Viale, quien reemplaza a su abuela mientras esta se recupera de una bronquitis, el economista ofició como vocero libertario, aunque en algunos pasajes de la mesaza tuvo que hacer silencio.
Uno de los momentos más impactantes de la noche ocurrió cuando Weich reveló el cierre de su emprendimiento personal, con fines solidarios, debido a la crisis económica. "Tuve que cerrar mi empresa después de 15 años, porque no funciona. Se acabó el consumo", confesó el conductor.
Visiblemente afectado, el actor explicó que el impacto va más allá de lo comercial. "Yo donaba la mitad de las ganancias y ya el año pasado no pude donar porque no entra plata. Incluso los que me ayudaban ahora están preocupados por otros temas", indicó.
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