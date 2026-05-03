"Mejor que el mejor del resto": Franco Colapinto celebró su carrera en Miami y su encuentro con Lionel Messi
"Estos últimos siete días se me cumplieron muchos sueños", reveló el piloto argentino tras su gran fin de semana en Miami.
Tras una jornada cargada de emociones y ajustes de cronograma por la alerta meteorológica, Franco Colapinto cerró su participación en el Gran Premio de Miami con un meritorio octavo puesto. El piloto argentino no solo se mostró competitivo en pista, sino que vivió días que calificó como inolvidables tanto en lo profesional como en lo personal.
Al finalizar la competencia, un periodista destacó su posición final señalando que había logrado ser "mejor que el mejor del resto", en referencia a superar el noveno lugar que suele marcar esa línea. Entre risas, el pilarense coincidió con la apreciación y afirmó: "Claro, mejor que el mejor del resto".
Sobre el balance del fin de semana, Colapinto expresó su satisfacción por el salto de calidad del monoplaza: "Muy feliz, contento con el resultado y con la mejoría. La performance que tuvimos este fin de semana fue realmente muy positiva. Estoy agradecido al equipo por el esfuerzo; el chasis nuevo y el paquete de mejoras me ayudaron a estar más competitivo. Feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos", indicó.
Pese a su espectacular maniobra inicial, el piloto reveló que sufrió un inconveniente técnico apenas se apagaron los semáforos que puso en riesgo su carrera. "La largada fue muy complicada, algo pasó en el turbo que no tenía presión ni potencia. Perdí creo que cinco puestos, pero después los pude recuperar en la uno decidiendo bien y haciendo una buena primera curva", detalló sobre su capacidad de reacción.
El encuentro de Franco Colapinto con su ídolo Lionel Messi
Más allá de lo estrictamente deportivo, Franco se mostró profundamente conmovido por la visita de Lionel Messi, quien se acercó a saludarlo antes de la largada tras haber disputado el "Clásico del Sol" la noche anterior.
"Estos últimos siete días se me cumplieron muchos sueños", afirmó el pilarense respecto a sus resultados y al encuentro con el astro argentino. "Un sueño hecho realidad conocer a mi ídolo. Estaban todos entrando en calor y yo estaba en jeans, charlando con Leo", contó.
Con este resultado y la motivación de haber compartido un momento con el capitán de la Selección, Colapinto se despide de Miami ratificando que va por buen camino en la máxima categoría del automovilismo mundial.
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