"Mejor que el mejor del resto": Franco Colapinto celebró su carrera en Miami y su encuentro con Lionel Messi

El encuentro de Franco Colapinto con su ídolo Lionel Messi

Más allá de lo estrictamente deportivo, Franco se mostró profundamente conmovido por la visita de Lionel Messi, quien se acercó a saludarlo antes de la largada tras haber disputado el "Clásico del Sol" la noche anterior.

"Estos últimos siete días se me cumplieron muchos sueños", afirmó el pilarense respecto a sus resultados y al encuentro con el astro argentino. "Un sueño hecho realidad conocer a mi ídolo. Estaban todos entrando en calor y yo estaba en jeans, charlando con Leo", contó.

Con este resultado y la motivación de haber compartido un momento con el capitán de la Selección, Colapinto se despide de Miami ratificando que va por buen camino en la máxima categoría del automovilismo mundial.

messi colapinto (1) Franco Colapinto y Lionel Messi se encontraron en el Gran Premio de Miami.