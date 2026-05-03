Messi revolucionó el GP de Miami: llegada en familia y un blopper viral

El blooper que se volvió viral

En medio de ese clima de euforia se dio una situación inesperada. Una mujer que intentaba capturar una imagen de Messi con su celular, concentrada en la pantalla, no advirtió un desnivel y terminó cayendo. El futbolista registró el momento, pero al notar que no había consecuencias, siguió su recorrido sin interrumpir su paso.