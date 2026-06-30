Franco Colapinto vuelve a Silverstone: días y horarios del Gran Premio de Gran Bretaña

Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

La actividad comenzará el viernes 3 de julio con una única sesión de entrenamientos libres, que se disputará entre las 8:30 y las 9:30. Más tarde, ese mismo día, los equipos afrontarán la clasificación Sprint, prevista entre las 12:30 y las 13:15, instancia que definirá el orden de largada para la carrera corta del sábado.

El sábado 4 de julio será una jornada intensa. La carrera Sprint se pondrá en marcha a las 8:00 y finalizará alrededor de las 9:00, mientras que la clasificación para el Gran Premio principal se desarrollará entre las 12:00 y las 13:00. Finalmente, la actividad concluirá el domingo 5 de julio con la carrera principal, cuyo inicio está programado para las 11:00.

Viernes 3 de julio

Práctica libre: 08:30 a 09:30.

Clasificación Sprint: 12:30 a 13:15.

Sábado 4 de julio

Carrera Sprint: 08:00 a 09:00.

Clasificación: 12:00 a 13:00.

Domingo 5 de julio

Carrera: 11:00.

El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026