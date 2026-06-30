Franco Colapinto vuelve a Silverstone: días y horarios del Gran Premio de Gran Bretaña
La Máxima afrontará la novena fecha de la temporada 2026 en uno de los circuitos más tradicionales del calendario, que además incluirá carrera Sprint.
La temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará este fin de semana con el Gran Premio de Gran Bretaña, escenario de la novena fecha del campeonato. Después de la carrera disputada en Austria, donde George Russell se quedó con la victoria y Franco Colapinto finalizó en el 15° lugar, la categoría más importante del automovilismo mundial desembarcará en uno de los trazados más emblemáticos de su historia.
El piloto argentino volverá a representar a Alpine con el objetivo de seguir creciendo y acercarse nuevamente a la zona de puntos en un fin de semana que tendrá formato Sprint. Silverstone ocupa un lugar especial dentro de la historia grande de la Máxima.
Construido sobre un antiguo aeródromo utilizado durante la Segunda Guerra Mundial, el circuito británico fue el escenario del primer Gran Premio oficial de la categoría, disputado el 13 de mayo de 1950. Desde entonces se consolidó como uno de los recorridos más tradicionales del campeonato y uno de los favoritos tanto para pilotos como para fanáticos por sus curvas de alta velocidad y su exigencia técnica.
El trazado tiene una extensión de 5,891 kilómetros y la competencia principal se desarrolla a lo largo de 52 vueltas, para completar un recorrido total de 306,198 kilómetros. Cuenta con 18 curvas, entre las que sobresalen sectores históricos como Maggotts, Becketts y Abbey, considerados algunos de los pasajes más veloces y técnicos de todo el calendario.
Además, el récord oficial de vuelta continúa en poder de Lewis Hamilton, quien en 2019 marcó un tiempo de 1:27.369. En ese escenario cargado de historia, Colapinto buscará dar otro paso adelante con la escudería francesa y sumar un resultado positivo en una temporada que continúa desarrollándose en los principales circuitos de Europa.
Corre Colapinto: el cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña
La actividad comenzará el viernes 3 de julio con una única sesión de entrenamientos libres, que se disputará entre las 8:30 y las 9:30. Más tarde, ese mismo día, los equipos afrontarán la clasificación Sprint, prevista entre las 12:30 y las 13:15, instancia que definirá el orden de largada para la carrera corta del sábado.
El sábado 4 de julio será una jornada intensa. La carrera Sprint se pondrá en marcha a las 8:00 y finalizará alrededor de las 9:00, mientras que la clasificación para el Gran Premio principal se desarrollará entre las 12:00 y las 13:00. Finalmente, la actividad concluirá el domingo 5 de julio con la carrera principal, cuyo inicio está programado para las 11:00.
Viernes 3 de julio
- Práctica libre: 08:30 a 09:30.
- Clasificación Sprint: 12:30 a 13:15.
Sábado 4 de julio
- Carrera Sprint: 08:00 a 09:00.
- Clasificación: 12:00 a 13:00.
Domingo 5 de julio
- Carrera: 11:00.
El calendario completo de la Fórmula 1 en 2026
- Gran Premio de Australia: del 6 al 8 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de China: del 13 al 15 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de Japón: del 27 al 29 de marzo - FINALIZADO
- Gran Premio de Bahréin: del 10 al 12 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Arabia Saudita: del 17 al 19 de abril - CANCELADA
- Gran Premio de Miami: del 1° al 3 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Canadá: del 22 al 24 de mayo - REALIZADO
- Gran Premio de Mónaco: del 5 al 7 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Barcelona: del 12 al 14 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Austria: del 26 al 28 de junio - REALIZADO
- Gran Premio de Gran Bretaña: del 3 al 5 de julio - PRÓXIMAMENTE
- Gran Premio de Bélgica: del 17 al 19 de julio
- Gran Premio de Hungría: del 24 al 26 de julio
- Gran Premio de Países Bajos: del 21 al 23 de agosto
- Gran Premio de Italia: del 4 al 6 de septiembre
- Gran Premio de España: del 11 al 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: del 24 al 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: del 9 a 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos: del 23 al 25 de octubre
- Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre
- Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre
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