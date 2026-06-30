Qué determinó la autopsia a Graciela Martínez, la abogada asesinada por su hijo en Castelar

Los restos fueron encontrados durante un allanamiento realizado por la Policía, con la participación de Bomberos y peritos de la Policía Científica. Sin embargo, el fiscal todavía no pudo indagar formalmente al acusado porque permanece detenido por otra causa.

Ese expediente, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 49 de la Ciudad de Buenos Aires, investiga el intento de homicidio de su padre, Carlos Costa, de 89 años.

El ataque ocurrió en una empresa metalúrgica de Villa Lugano. De acuerdo con la investigación, tras una discusión, el joven apuñaló a su padre por la espalda y luego escapó en una camioneta Ford EcoSport.

Mató a su mamá Castelar Graciela Martínez era abogada y fue asesinada por su hijo. Foto: Diario Anticipos.



Una testigo contó que la agresión fue sorpresiva y llamó al 911. A partir de ese aviso, la Policía inició una persecución que terminó con la detención del sospechoso sobre la avenida General Paz. Dentro del vehículo encontraron una navaja retráctil con manchas de sangre, que fue incorporada a la causa.

El hallazgo del cuerpo de Graciela Martínez fue posible gracias a una confesión inesperada. Mientras estaba detenido por el intento de homicidio de su padre, Costa Martínez recibió la visita de un amigo y le reveló que ya había asesinado a su mamá.

“Me mandé una cagada. Te pido que no digas nada”, le dijo, según consta en el expediente.

Pero lejos de guardar silencio, el testigo fue directo a la comisaría 7ª de Castelar norte y denunció lo que había escuchado. A partir de ese testimonio, la Fiscalía ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda familiar. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron el cuerpo de la mujer enterrado en el jardín.

Graciela Martínez era una reconocida abogada. Se había desempeñado como directora de Asuntos Legales en el Concejo Deliberante y también trabajaba como docente en la Universidad de Morón.