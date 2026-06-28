Franco Colapinto sufrió un problema en la largada del GP de Austria: "No tengo potencia"

El inicio del circuito estuvo lejos de ser el ideal. El argentino no pudo sostener su posición en la largada y cayó hasta el último lugar del clasificador en los primeros metros de la competencia disputada en el Red Bull Ring. Apenas consumadas las primeras curvas, el piloto de Alpine se comunicó con su ingeniero Stuart Barlow para informar un inconveniente mecánico que afectaba el rendimiento del monoplaza.