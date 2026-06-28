Franco Colapinto sufrió un problema en la largada del GP de Austria: "No tengo potencia"
El piloto argentino perdió posiciones en el inicio de la carrera y advirtió por radio que su Alpine presentaba una falla de potencia.
El Gran Premio de Austria comenzó de la peor manera para Franco Colapinto. El piloto argentino perdió varias posiciones en la largada y enseguida alertó por radio a su equipo sobre un problema de potencia en su Alpine, que comprometió su rendimiento desde las primeras vueltas.
El inicio del circuito estuvo lejos de ser el ideal. El argentino no pudo sostener su posición en la largada y cayó hasta el último lugar del clasificador en los primeros metros de la competencia disputada en el Red Bull Ring. Apenas consumadas las primeras curvas, el piloto de Alpine se comunicó con su ingeniero Stuart Barlow para informar un inconveniente mecánico que afectaba el rendimiento del monoplaza.
"Sin boost. Sin potencia", expresó Colapinto por radio, dejando en evidencia que el auto no respondía como esperaba y encendiendo las alarmas en el box de la escudería francesa que intentó solucionar rápidamente el problema.
Franco Colapinto sufrió un problema en la largada del GP de Austria: "No tengo potencia"
Tras el aviso del argentino, el equipo comenzó a evaluar el funcionamiento del monoplaza para determinar el origen del problema e intentar encontrar una solución que le permitiera recuperar competitividad durante la carrera. El inconveniente condicionó desde el arranque las posibilidades de Colapinto de avanzar posiciones en una competencia que ya se había presentado compleja tras haber clasificado en el 16° puesto.
Con la carrera en desarrollo, la atención quedó puesta en la evolución del rendimiento del Alpine y en la posibilidad de que el equipo lograra solucionar la pérdida de potencia para que el argentino pudiera mantenerse en competencia.
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