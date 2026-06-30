Polémico: Marcela Tauro pidió "honrar" a "padres que violan a sus hijos" y generó en un tenso momento en vivo

El freno en seco de Anita Martínez y Santiago del Moro a Marcela Tauro

"No me importa, yo no perdono", expresó Anita Martínez con algo de indignación.

La crudeza del paralelismo utilizado por Tauro generó un instante de profundo impacto y tensión en el piso de la radio. Lejos de dejar pasar el comentario, sus propios compañeros la cruzaron de forma inmediata, manifestando su total desacuerdo con mezclar situaciones de abusos intrafamiliares con posturas genealógicas o históricas.

El encargado de poner un límite definitivo a la discusión fue el propio conductor del ciclo, Santiago del Moro, quien intervino de manera frontal y tajante para despegar al programa de los dichos de la panelista: "Lo que está mal, está mal", sentenció de forma directa, clausurando un momento televisivo y radial que no tardó en replicarse y generar un fuerte debate en las redes sociales.