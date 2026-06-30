Polémico: Marcela Tauro pidió "honrar" a "padres que violan a sus hijos" y generó en un tenso momento en vivo
Para manifestarse contra el revisionismo histórico, la panelista lanzó una barbaridad al aire que dejó mudos a todos, hasta que Del Moro tuvo que cruzarla.
El equipo de El Club del Moro en La 100 se encontraba debatiendo de manera descontracturada sobre la figura de Cristóbal Colón, la conquista de América y las distintas corrientes del revisionismo histórico, cuando una intervención de la periodista Marcela Tauro desvió el eje de la discusión y generó un fuerte cruce con el resto de los integrantes de la mesa.
Al parecer, Tauro intentaba argumentar que los procesos históricos complejos y violentos terminan, de alguna manera, moldeando el presente actual de las sociedades. Sin embargo, los términos y el ejemplo familiar que utilizó para graficar su postura terminaron desatando el conflicto.
Al analizar los horrores propios de los conflictos del pasado, la panelista ensayó una llamativa justificación basada en la necesidad de "honrar" los legados para poder avanzar en términos personales. "Todas las guerras son calamidades. Cuántas familias, padres, han violado a sus hijos. No hay que perdonarlos, hay que honrarlos, porque si no no te va bien en la vida", disparó Tauro, dejando mudos a sus compañeros de estudio.
Inmediatamente después, intentando reencauzar su idea sobre la evolución de las civilizaciones, la periodista agregó: "Si no, no hubiéramos llegado hasta acá. Estamos mirando el pasado en lugar de mirar cómo estamos nosotros".
"Así estamos sino... cada vez más violentos, porque estamos mirando el pasado en vez de mirar cómo estamos nosotros", intentó justificarse la periodista de espectáculos cuando sus compañeros se empezaban a incomodar.
El freno en seco de Anita Martínez y Santiago del Moro a Marcela Tauro
"No me importa, yo no perdono", expresó Anita Martínez con algo de indignación.
La crudeza del paralelismo utilizado por Tauro generó un instante de profundo impacto y tensión en el piso de la radio. Lejos de dejar pasar el comentario, sus propios compañeros la cruzaron de forma inmediata, manifestando su total desacuerdo con mezclar situaciones de abusos intrafamiliares con posturas genealógicas o históricas.
El encargado de poner un límite definitivo a la discusión fue el propio conductor del ciclo, Santiago del Moro, quien intervino de manera frontal y tajante para despegar al programa de los dichos de la panelista: "Lo que está mal, está mal", sentenció de forma directa, clausurando un momento televisivo y radial que no tardó en replicarse y generar un fuerte debate en las redes sociales.
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