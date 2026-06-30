La insólita reacción de Chilavert a la clasificación de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026

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Qué dijo Orlando Gill de las fuertes críticas de Chilavert en contra suya

Otro de los protagonistas que fue consultado sobre la polémica fue Orlando Gill, una de las figuras del seleccionado paraguayo. El arquero fue entrevistado por TyC Sports y eligió mantenerse completamente al margen de la discusión con el histórico exguardameta. Sin confrontar con Chilavert, explicó que está acostumbrado a convivir con las opiniones externas y que su atención permanece exclusivamente en el rendimiento dentro del campo de juego.

"Las críticas en lo personal no me hacen nada, no lo doy bola a eso. Sí, se vienen hablando muchas cosas, pero a mí me gusta ignorar. Seguir laburando, el arquero siempre va a ser así, va a tener los buenos y malos momentos", destacó Gill, dejando en evidencia que no pretende alimentar una controversia que ya había tenido suficiente repercusión en los días previos al encuentro.

Con el boleto asegurado entre los 16 mejores del torneo, la Albirroja ahora espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre Francia y Suecia. Más allá de la euforia por la clasificación y del ruido generado por el cruce entre Chilavert y Alfaro, el seleccionado guaraní intentará prolongar su sueño mundialista y seguir escribiendo una de las historias más sorprendentes de la Copa del Mundo.