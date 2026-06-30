La insólita reacción de Chilavert a la clasificación de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026
Después de la hazaña albirroja, el exarquero paraguayo compartió publicaciones en redes sociales que sugerían que sus críticas habían motivado al equipo.
La histórica clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, luego de eliminar por penales a Alemania, también volvió a poner en escena el enfrentamiento mediático entre José Luis Félix Chilavert y Gustavo Alfaro. Días antes del encuentro, ambos habían protagonizado un intenso intercambio de declaraciones, y una vez consumada la victoria guaraní, el exarquero sorprendió con una serie de publicaciones en redes sociales que fueron interpretadas como un intento de adjudicarse parte del mérito.
Tras el triunfo conseguido en Boston, el ídolo de Vélez comenzó a compartir distintos mensajes publicados por seguidores que insinuaban que sus críticas habían servido para despertar el orgullo del plantel. Entre los posteos que decidió replicar aparecieron frases como: "Asi mismo. Solo los Chilalovers lo sabemos" y "Chilavert salió a disparar munición pesada para despertar al gigante sudamericano".
Además, mantuvo fijada la respuesta que le había dedicado previamente a Alfaro, luego de que el entrenador lo calificara de "francotirador". En ese mensaje volvió a cuestionarlo, le pidió que se enfocara en Alemania y lo definió como un "filósofo de turno" de un "congreso de la Corrupbol".
Mientras las redes sociales se llenaban de comentarios sobre esa disputa, Gustavo Alfaro optó por no volver a referirse a Chilavert. El entrenador prefirió concentrarse exclusivamente en el enorme logro deportivo conseguido por su equipo y destacó la personalidad que mostraron sus futbolistas para superar a una de las selecciones más poderosas del mundo.
"Resistir está grabado en nuestra cédula de identidad y hoy resistimos como nadie. Hoy quería que los 26 salgan como guerreros y se retiren como leyendas. El fútbol tiene un poder maravilloso, hoy hicimos un feriado nacional. les dije a los jugadores 'Acá no se puede vacilar, nos van a tirar la historia, las estrellas, pero a ellos no les gusta la incomodidad'. Yo quería que los alemanes estén en el piso", aseguró el técnico, dejando en claro cuál era su prioridad después de la clasificación.
Qué dijo Orlando Gill de las fuertes críticas de Chilavert en contra suya
Otro de los protagonistas que fue consultado sobre la polémica fue Orlando Gill, una de las figuras del seleccionado paraguayo. El arquero fue entrevistado por TyC Sports y eligió mantenerse completamente al margen de la discusión con el histórico exguardameta. Sin confrontar con Chilavert, explicó que está acostumbrado a convivir con las opiniones externas y que su atención permanece exclusivamente en el rendimiento dentro del campo de juego.
"Las críticas en lo personal no me hacen nada, no lo doy bola a eso. Sí, se vienen hablando muchas cosas, pero a mí me gusta ignorar. Seguir laburando, el arquero siempre va a ser así, va a tener los buenos y malos momentos", destacó Gill, dejando en evidencia que no pretende alimentar una controversia que ya había tenido suficiente repercusión en los días previos al encuentro.
Con el boleto asegurado entre los 16 mejores del torneo, la Albirroja ahora espera conocer a su próximo rival, que saldrá del enfrentamiento entre Francia y Suecia. Más allá de la euforia por la clasificación y del ruido generado por el cruce entre Chilavert y Alfaro, el seleccionado guaraní intentará prolongar su sueño mundialista y seguir escribiendo una de las historias más sorprendentes de la Copa del Mundo.
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