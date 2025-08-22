Fuerte sanción a Independiente: clausuraron la cancha y no podrá jugar el domingo en su estadio

Independiente será eliminado de la Copa Sudamericana

incidentes independiente u de chile

Los problemas para Independiente no terminan con la clausura del estadio, porque se espera que la semana que viene la Conmebol confirme su eliminación de la Copa Sudamericana, lo mismo le sucederá a la Universidad de Chile.

Además, es probable que esta no sea la única sanción para el equipo argentino: se analiza que no puede participar de torneos internacionales de Conmebol desde 2026 a 2030 por el pedido del presidente de la FIGA, Gianni Infantino, quién reclamó una sanción ejemplar.