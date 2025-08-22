Fuerte sanción a Independiente: clausuraron la cancha y no podrá jugar el domingo en su estadio
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires confirmó la sanción a la cancha de Independiente.
Tras los disturbios del miércoles en el partido ante Universidad de Chile, la cancha de Independiente fue clausurada y el equipo no podrá jugar en su estadio el domingo que viene ante Platense, por la Liga Profesional.
La noticia la confirmó el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, en una entrevista realizada en Radio 10 en la mañana de este viernes 22 de agosto.
"Independiente no va a jugar en su cancha el próximo partido", le dijo Alonso al periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10 esta mañana.
El club de Avellaneda tendrá que buscar estadio para jugar ante el campeón del fútbol argentino, Platense, este domingo 24 de agosto, en un partido que estaba programado para 20.30.
La cuestión es que no hay tiempo que hay para organizar el partido y lo más probable es que se postergue el cotejo de este domingo.
Independiente será eliminado de la Copa Sudamericana
Los problemas para Independiente no terminan con la clausura del estadio, porque se espera que la semana que viene la Conmebol confirme su eliminación de la Copa Sudamericana, lo mismo le sucederá a la Universidad de Chile.
Además, es probable que esta no sea la única sanción para el equipo argentino: se analiza que no puede participar de torneos internacionales de Conmebol desde 2026 a 2030 por el pedido del presidente de la FIGA, Gianni Infantino, quién reclamó una sanción ejemplar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario