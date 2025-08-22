La esposa de Rodrigo Rey reveló el drama que vivieron empleados de Independiente: "Un horror"

image

La esposa del arquero no se limitó a compartir el testimonio, sino que también expresó su tristeza y bronca frente a lo ocurrido. En su cuenta de Instagram, escribió un extenso mensaje en el que pidió que se acabe con la violencia en el fútbol y que nunca más se permita el ingreso de barras a los estadios. “Esto no es fútbol, esto es la irrupción de inadaptados que arruinan lo que debería ser una fiesta”, aseguró.