La U. de Chile denunció falta de garantías tras la suspensión del partido con Independiente
El club azul publicó un nuevo y duro comunicado en el que responsabilizó al organizador y a las autoridades argentinas por los graves incidentes en Avellaneda.
Universidad de Chile se pronunció oficialmente luego de los violentos hechos ocurridos en el Estadio Libertadores de América durante el encuentro que debía disputarse frente a Independiente por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras la suspensión decretada por la Conmebol, el club chileno difundió un comunicado en el que dejó en claro su postura y relató los dramáticos episodios vividos por hinchas y jugadores.
La institución aseguró que lo sucedido “quedará en la memoria como uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol” y apuntó directamente contra la organización del encuentro y la falta de resguardo policial. Según explicaron, seguidores del Rojo ingresaron sin control a la tribuna visitante, atacando a los pocos hinchas chilenos presentes y desatando una golpiza brutal. También denunciaron daños al micro de la delegación y un intento de irrupción en el vestuario.
Una delegación encabezada por el presidente Michael Clark y el gerente general Ignacio Asenjo recorrió hospitales de Avellaneda y Sarandí para constatar la situación de los lesionados. De los 19 hospitalizados, la mayoría fue dada de alta en cuestión de horas, mientras que el hincha más grave evolucionó tras una operación de urgencia. El club también intervino en favor de los detenidos, con el respaldo de la cónsul chilena en Buenos Aires, Andrea Concha.
La U destacó además el trabajo conjunto con el gobierno de Chile, que envió al ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y agradeció al embajador José Antonio Viera-Gallo por las gestiones. No obstante, remarcó su preocupación por lo que calificaron como un escenario de “falta absoluta de garantías” por parte del organizador y de la policía argentina, ya que ningún agresor local resultó detenido pese a las imágenes difundidas en medios y redes sociales.
“Lo deportivo queda en segundo plano cuando hay vidas humanas en riesgo”, subrayó el comunicado, que concluyó con un pedido de justicia, sanciones ejemplares a los violentos y castigos a quienes no cumplieron su rol en la seguridad del evento. Para los azules, lo ocurrido en Avellaneda no puede repetirse y debe servir de precedente para erradicar definitivamente la violencia en el fútbol sudamericano.
Leé el comunicado completo de la U. de Chile tras la violencia en Avellaneda
La golpiza brutal e inhumana sufrida por nuestros hinchas la noche del 20 de agosto en el estadio Libertadores de América será recordada como uno de los capítulos más violentos de la historia del fútbol.
Una vez que CONMEBOL canceló el partido por falta de garantías del equipo organizador y de las autoridades locales, nuestro Club se enfocó en conocer la situación de nuestros fanáticos afectados.
En medio de rumores sobre muertes y sin información oficial de parte de las autoridades, una comitiva encabezada por el presidente Michael Clark y el gerente general Ignacio Asenjo, recorrió de madrugada los tres hospitales de la zona de Avellaneda y Sarandí donde fueron derivados nuestros seguidores. Gracias a eso se pudo comprobar que, por un milagro, no hubo víctimas fatales.
Viajó en la madrugada del jueves desde Santiago el director José Ramón Correa, con el objetivo de brindar el apoyo legal que le estamos dando en este momento a las víctimas. Cuando nuestra delegación deportiva regresaba a Santiago, el equipo de dirigentes y ejecutivos fue nuevamente a visitar los hospitales Fiorito, Presidente Perón y Wilde, donde recibieron noticias alentadoras. De los 19 hospitalizados, 16 habían sido dados de alta y el paciente con riesgo vital pasó a cuidados intensivos gracias a una notable mejoría tras una operación por fractura de cráneo.
También se constató la situación de los hinchas detenidos en la tercera y cuarta comisarías de Avellaneda, en donde también agradecemos y valoramos la enorme ayuda brindada por la cónsul chilena en Buenos Aires, Andrea Concha.
El Club le ha transmitido a los medios de comunicación todos los detalles sobre la identidad de los hinchas detenidos y lesionados para que los familiares y cercanos de estos tengan certeza ante la escasa información oficial.
Tal como lo ha dicho nuestro presidente en sus diversas vocerías hoy, lo deportivo pasa a un segundo plano cuando hay vidas humanas comprometidas. Cuando se resuelvan las situaciones que afectan a nuestra gente, se verán los temas deportivos en donde la U hará todo lo posible porque prime la justicia, se castigue con todo el rigor de la ley a los violentos y se sancione a quienes no cumplieron con el deber de organizar adecuadamente un partido.
El jueves a mediodía hubo una reunión con el embajador José Antonio Viera-Gallo, a quien se le agradeció por las gestiones hechas y se le transmitió el agradecimiento de la U al gobierno por las acciones tomadas, incluido el viaje del ministro del Interior, Álvaro Elizalde, en favor de nuestros hinchas.
A través de registros ampliamente difundidos por medios de comunicación y redes sociales se aprecia nítidamente la falta absoluta de resguardo por parte del club organizador y la policía, quienes en ningún momento garantizaron la seguridad de nuestros hinchas y nuestra delegación.
Hubo hinchas de Independiente que ingresaron sin obstáculos al sector destinado a la visita, atacando a los pocos seguidores azules que permanecían ahí. Se registraron hechos de extrema violencia e inhumanidad, imposibles de detallar en este comunicado por su crudeza. También destrozaron los vidrios de nuestro bus e intentaron ingresar al camarín para agredir a nuestros jugadores. Nos llama la atención que, con las crudas imágenes de violencia que han circulado en todos los medios, haya un centenar de hinchas chilenos detenidos y ningún agresor de la parcialidad local.
Como Club siempre hemos condenado la violencia. Nuestra preocupación en estos momentos sigue enfocada en todas las personas que se vieron afectadas, en ayudar a que haya justicia y que la barbarie de Avellaneda no se produzca nunca más.
