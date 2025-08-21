Patricia Bullrich, sobre el caos en Independiente: "Un espectáculo de violencia que duró más de tres horas"
Junto al ministro del Interior de Chile, la ministra de Seguridad brindó una conferencia de prensa en la que culpó a la Policía bonaerense, a la Conmebol y al árbitro del partido.
Patricia Bullrich lamentó los incidentes ocurridos entre los hinchas de Independiente y la Universidad de Chile en la noche del miércoles último, un escándalo global que terminó con decenas de heridos y 98 personas detenidas, que aun permanecen encarceladas, todas ellas de nacionalidad trasandina.
En conferencia de prensa tras reunirse con el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, “para dialogar y analizar” los hechos ocurridos en el estado Libertadores de América, asegurando que "fue un espectáculo de violencia que duró más de tres horas".
"El Gobierno será parte de la causa penal", informó la ministra de Seguridad junto al funcionario chileno, al indicar que "estamos en la tarea de identificación de barrabravas de Independiente que fueron parte del espectáculo violento y deplorable".
Bullrich habló de la poca eficiencia de las fuerzas de seguridad para abordar el hecho: "Nosotros creemos que había que actuar, que las fuerzas de seguridad, el número de 800 miembros, había que actuar antes, cuando se tiró la primera piedra para evitar lo que sucedió después".
Omitiendo que la Policía bonaerense tiene prohibido ingresar a los estadios de la provincia, la ministra volvió a responsabilizar al gobierno provincial por los incidentes, advirtiendo que "nosotros, como Estado Nacional, se lo reclamamos a los estados provinciales, que tienen la responsabilidad de la seguridad pública".
Bullrich también aseguró que se está trabajando para identificar a los barras de Independiente, mostrándose sorprendida porque “solo haya detenidos chilenos”, dijo. "La Argentina no puede estar dando vueltas al mundo con la imagen del destrozo que tuvo ayer un partido de la Copa Sudamericana entre un equipo chileno y uno argentino", recalcó.
Para la funcionaria, la Conmebol -que se negó a suspender el partido cuando se iniciaron los hechos- "debió evitar" la escalada de violencia, señalando "las decisiones tienen que ser rápidas y concretas, no se puede estar tres horas con violencia sin tomar decisiones si se iba a suspender o no el partido".
También incluyó al árbitro del partido, el uruguayo Gustavo Tejera, entre los responsables: "El árbitro, que es la Conmebol, es parte de un problema que debían haber resuelto con rapidez. No se hizo y esto es un problema que no puede volver a suceder".
“Queremos que los culpables paguen por lo que hicieron, sean argentinos, sean chilenos o de la nacionalidad que sean”, concluyó la titular de la cartera de Seguridad.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario