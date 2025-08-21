Patricia Bullrich, sobre el caos en Independiente: "Un espectáculo de violencia que duró más de tres horas"

Bullrich también aseguró que se está trabajando para identificar a los barras de Independiente, mostrándose sorprendida porque “solo haya detenidos chilenos”, dijo. "La Argentina no puede estar dando vueltas al mundo con la imagen del destrozo que tuvo ayer un partido de la Copa Sudamericana entre un equipo chileno y uno argentino", recalcó.

Para la funcionaria, la Conmebol -que se negó a suspender el partido cuando se iniciaron los hechos- "debió evitar" la escalada de violencia, señalando "las decisiones tienen que ser rápidas y concretas, no se puede estar tres horas con violencia sin tomar decisiones si se iba a suspender o no el partido".

También incluyó al árbitro del partido, el uruguayo Gustavo Tejera, entre los responsables: "El árbitro, que es la Conmebol, es parte de un problema que debían haber resuelto con rapidez. No se hizo y esto es un problema que no puede volver a suceder".

“Queremos que los culpables paguen por lo que hicieron, sean argentinos, sean chilenos o de la nacionalidad que sean”, concluyó la titular de la cartera de Seguridad.