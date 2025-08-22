Liberaron a los 104 hinchas de la Universidad de Chile tras los incidentes contra Independiente
La fiscalía de Avellaneda dispuso la excarcelación del centenar de simpatizantes chilenos que habían sido detenidos tras los graves disturbios en el Libertadores de América.
La noche de furia en Avellaneda sumó un nuevo capítulo con la liberación de los 104 hinchas de la Universidad de Chile que habían sido detenidos por los serios disturbios ocurridos durante el partido frente a Independiente por la Copa Sudamericana 2025. La decisión fue adoptada por la UFIJ N°4 antes de la medianoche del jueves, cuando se dispuso que los simpatizantes pudieran recuperar su libertad luego de haber sido aprehendidos en distintos puntos del estadio y sus inmediaciones.
La resolución sorprendió porque en un primer momento se había informado que los detenidos iban a ser presentados a una audiencia judicial recién en la mañana del viernes. Sin embargo, pasada la medianoche, la Comisaría 4ª de Avellaneda – Sarandí comenzó con las excarcelaciones.
En esa dependencia se encontraban alojados 35 de los fanáticos trasandinos, mientras que el resto había sido trasladado a otras seccionales. En total, fueron liberados hombres y mujeres de entre 18 y 56 años, incluidos dos simpatizantes que se encontraban hospitalizados por lesiones, aunque sin riesgo de vida.
La causa en la que estaban implicados se había caratulada como “Resistencia a la autoridad, lesiones leves, lesiones graves y daño”. Según trascendió, la intervención de la concesionaria Azul Azul S.A., que administra a la Universidad de Chile, fue clave para destrabar la situación judicial.
José Ramón Correa, abogado y directivo de Azul Azul, explicó a la prensa chilena que la prioridad de la institución fue proteger a sus hinchas, sin dejar de condenar lo sucedido. “Acá no hay finales felices, solo menos tristes. Nuestro compromiso es cuidar al club y a su gente, y por eso nos quedaremos hasta que todos puedan regresar a Chile”, afirmó.
La reacción de Gabriel Boric ante la liberación de sus pares chilenos
El presidente chileno Gabriel Boric también se pronunció sobre el tema en redes sociales. “Me informa el ministro Álvaro Elizalde que la fiscalía acaba de decretar la libertad de 104 detenidos de la Universidad de Chile que permanecían en comisarías en Argentina. Seguiremos trabajando por erradicar la violencia en los estadios y, a la vez, defendiendo los derechos de nuestros compatriotas”, escribió a la 1:43 de la madrugada del viernes 22.
