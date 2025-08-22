Liberaron a los 104 hinchas de la Universidad de Chile tras los incidentes contra Independiente

La noche de furia en Avellaneda sumó un nuevo capítulo con la liberación de los 104 hinchas de la Universidad de Chile que habían sido detenidos por los serios disturbios ocurridos durante el partido frente a Independiente por la Copa Sudamericana 2025. La decisión fue adoptada por la UFIJ N°4 antes de la medianoche del jueves, cuando se dispuso que los simpatizantes pudieran recuperar su libertad luego de haber sido aprehendidos en distintos puntos del estadio y sus inmediaciones.