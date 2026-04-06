Furor por Franco Colapinto: se agotó la preventa para su exhibición en Buenos Aires en menos de una hora

Los valores de los tickets preferenciales oscilan entre los $ 80.000 y los $ 180.000, sin contar el costo de servicio aplicado por la plataforma de venta. A su vez, el evento contará con amplios sectores gratuitos para quienes deseen presenciar la exhibición. El Road Show tendrá lugar en Palermo, Ciudad de Buenos Aires, y permitirá a los fanáticos observar de cerca a una de las principales promesas del automovilismo argentino.