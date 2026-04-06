Furor por Franco Colapinto: se agotó la preventa para su exhibición en Buenos Aires en menos de una hora
La primera tanda de entradas para ver al piloto argentino en Palermo se agotó en menos de una hora. El Road Show será el 26 de abril.
El regreso de Franco Colapinto a la Argentina genera una gran expectativa entre los fanáticos del automovilismo. El piloto realizará una exhibición el 26 de abril en Palermo, donde manejará un monoplaza de Fórmula 1 en el marco de un evento que promete convocar a miles de personas.
Este lunes se dieron a conocer los precios de los sectores preferenciales y la respuesta del público fue inmediata: la preventa de entradas se agotó en menos de una hora. La venta general continuará el martes desde las 16.
Los valores de los tickets preferenciales oscilan entre los $ 80.000 y los $ 180.000, sin contar el costo de servicio aplicado por la plataforma de venta. A su vez, el evento contará con amplios sectores gratuitos para quienes deseen presenciar la exhibición. El Road Show tendrá lugar en Palermo, Ciudad de Buenos Aires, y permitirá a los fanáticos observar de cerca a una de las principales promesas del automovilismo argentino.
Para la exhibición, Colapinto manejará un Lotus E20, un monoplaza de Fórmula 1 diseñado por Lotus F1 Team para la temporada 2012, que en su momento fue conducido por Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. El reglamento de la categoría impide el uso de autos actuales fuera de las competencias oficiales, por lo que se utilizan modelos de años anteriores para este tipo de eventos.
Los precios de las entradas para la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires
- YPF Energía Argentina Trackside Sarmiento: 80.000 pesos sin costo de servicio
- Mercado Libre Grandstand Monumento: 180.000 pesos sin costo de servicio
- Latin Securities Grandstand Libertador: 180.000 pesos sin costo de servicio
- Motorola Grandstand Dorrego: 180.000 pesos sin costo de servicio
*Todos los sectores incluyen acceso al Fan Zone con Sector Gastronómico y Activaciones exclusivas
Cómo es la venta de entradas para la exhibición de Franco Colapinto
- Este lunes hubo una preventa exclusiva pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés.
- La venta general será a partir del 7/4 a las 16 con todos los medios de pago. Se puede seguir accediendo al beneficio exclusivo de tres cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago.
- Consultas para Hospitality y Garage tours en Bigbox Argentina.
- Las entradas se podrán conseguir por la web de Enigma Tickets.
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