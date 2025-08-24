Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Racing

El equipo de La Paternal, bajo la dirección de Nicolás Diez, intentará dejar atrás su derrota 1-0 ante Huracán, que cortó una racha invicta de tres partidos. El Bicho tendrá dos bajas importantes por expulsión: el defensor Francisco Álvarez y el mediocampista Federico Fattori, quienes cumplirán suspensiones de una y dos fechas, respectivamente. En su lugar, el técnico ha convocado a Tobías Ramírez y Juan José Cardozo.