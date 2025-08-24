Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Racing
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Argentinos vs. Racing por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo, desde las 16:15, el Estadio Diego Armando Maradona será el escenario de un duelo clave por la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Argentinos Juniors, buscando recuperarse de una derrota reciente, se enfrentará a un Racing en un gran momento, tras haber asegurado su pase a los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El equipo de La Paternal, bajo la dirección de Nicolás Diez, intentará dejar atrás su derrota 1-0 ante Huracán, que cortó una racha invicta de tres partidos. El Bicho tendrá dos bajas importantes por expulsión: el defensor Francisco Álvarez y el mediocampista Federico Fattori, quienes cumplirán suspensiones de una y dos fechas, respectivamente. En su lugar, el técnico ha convocado a Tobías Ramírez y Juan José Cardozo.
La Academia llega a este partido con el ánimo por las nubes después de su victoria 3-1 sobre Peñarol en la Copa Libertadores, que los catapultó a los cuartos de final, donde se enfrentarán a Vélez. Sin embargo, el equipo de Avellaneda enfrentará el desafío de varias ausencias.
Su técnico, Gustavo Costas, cumplirá una suspensión de cuatro partidos por su expulsión frente a Tigre, por lo que el equipo será dirigido por sus ayudantes. Además, no contarán con Franco Pardo, el héroe de la clasificación en la Libertadores, quien también fue expulsado contra el "Matador".
Formaciones de Argentinos Juniors vs. Racing
Argentinos: Diego Rodríguez; Leandro Lozano, Tobías Ramírez, Erik Godoy, Claudio Bravo; Juan José Cardozo; Hernán López Muñoz, Alan Lescano y Nicolás Oroz; Diego Porcel, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.
Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín Garcia Basso o Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez; Santiago Solari, Adrián Martínez, Adrián Balboa o Duvan Vergara. DT: Gonzalo Costas / Francisco Bersce.
Cómo ver en vivo Argentinos Juniors vs. Racing
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
