Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Talleres
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Atlético Tucumán vs. Talleres por el Torneo Clausura 2025.
En uno de los duelos más importantes de la sexta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, Atlético Tucumán se enfrentará a Talleres este sábado. El partido se jugará a las 20 horas en el estadio Monumental José Fierro, con arbitraje de Andrés Gariano y transmisión por TNT Sports.
Atlético Tucumán llega a este encuentro tras un emocionante empate 2-2 contra Sarmiento en Junín, donde los goles de Mateo Coronel y Carlos Auzqui sobre el final le permitieron rescatar un punto. A pesar de este resultado, que lo mantiene en zona de playoff, el "Decano" enfrenta una racha de cuatro partidos sin victorias y la amenaza de los últimos puestos en la tabla anual.
Por otro lado, la situación de Talleres de Córdoba es crítica. El equipo lucha por no descender y viene de un empate 0-0 en casa contra San Martín de San Juan que le valió el abucheo de su propia hinchada.
En sus últimos seis encuentros, la "T" solo ha logrado una victoria y no ha marcado goles en tres de ellos, lo que demuestra sus serios problemas en ataque. La frustración del entrenador Carlos Tevez es evidente, quien ha manifestado públicamente su búsqueda de un delantero: "Desde que llegué estoy buscando un nueve. Le estoy encima al presidente".
Ambos equipos, con realidades muy diferentes, necesitan desesperadamente un triunfo para consolidar sus aspiraciones y escapar de la presión.
Formaciones de Atlético Tucumán vs. Talleres por el Torneo Clausura
Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Maximiliano Villa, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Lautaro Godoy, Kevin Ortiz, Adrián Sánchez, Franco Nicola; Mateo Bajamich, Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth, Miguel Navarro; Rubén Botta, Juan Camilo Portilla, Matías Galarza, Luis Sequeira; Rick, Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez.
Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Talleres
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
