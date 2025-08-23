Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs. Talleres

Atlético Tucumán llega a este encuentro tras un emocionante empate 2-2 contra Sarmiento en Junín, donde los goles de Mateo Coronel y Carlos Auzqui sobre el final le permitieron rescatar un punto. A pesar de este resultado, que lo mantiene en zona de playoff, el "Decano" enfrenta una racha de cuatro partidos sin victorias y la amenaza de los últimos puestos en la tabla anual.