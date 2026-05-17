Polémica en el Monumental: denuncian destrozos de Rosario Central en el vestuario tras la eliminación
Según trascendió en las últimas horas, los futbolistas del conjunto "canalla" provocaron algunos destrozos en el vestuario visitante.
La clasificación de River a la gran final del Torneo Apertura 2026 quedó opacada por el escándalo. Tras el pitazo final que decretó el triunfo 1-0, la delegación de Rosario Central habría canalizado la frustración por la derrota de la peor manera: provocando serios destrozos en las instalaciones internas del Estadio Monumental.
En las últimas horas comenzaron a viralizarse imágenes que exponen el estado en el que el plantel conducido por Jorge Almirón dejó el vestuario visitante. La principal muestra es un gran ventanal de vidrio completamente estallado, además de otros daños menores en el sector de las duchas y las terminaciones interiores.
El hecho generó un profundo malestar en la dirigencia de Núñez, no solo por la actitud antideportiva, sino por el valor del patrimonio afectado: esa zona del estadio había sido inaugurada a comienzos de 2025 tras una remodelación total que incluyó la instalación de tecnología de última generación, luces LED y jacuzzis para los planteles visitantes.
Ahora, River deberá costear los arreglos de urgencia de cara a los próximos compromisos.
Las quejas de Rosario Central tras la eliminación ante River
El clima de hostilidad ya se percibía desde el campo de juego. El fastidio de los futbolistas de Central se hizo evidente con las declaraciones del capitán Ángel Di María, quien disparó con dureza contra el arbitraje de Nicolás Ramírez sugiriendo que el penal que definió el partido estuvo condicionado por el entorno.
Sin quejas precisas pero algunas ironías, "Fideo" terminó apuntando al desarrollo del partido, al desgaste del calendario y a las quejas previas del entorno "millonario" y del fútbol argentino en general.
Fiel a su estilo, "Fideo" se mostró muy crítico con el desenlace del juego, haciendo alusión a los cuestionamientos arbitrales que venían rodeando la previa de la semifinal. "Nos ganaron por un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podían pasar acá, no por algo hablaron antes", disparó, sugiriendo que la presión mediática ejercida durante la semana terminó influyendo en el desarrollo de la llave.
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