Polémica en el Monumental: denuncian destrozos de Rosario Central en el vestuario tras la eliminación

Las quejas de Rosario Central tras la eliminación ante River

El clima de hostilidad ya se percibía desde el campo de juego. El fastidio de los futbolistas de Central se hizo evidente con las declaraciones del capitán Ángel Di María, quien disparó con dureza contra el arbitraje de Nicolás Ramírez sugiriendo que el penal que definió el partido estuvo condicionado por el entorno.

Sin quejas precisas pero algunas ironías, "Fideo" terminó apuntando al desarrollo del partido, al desgaste del calendario y a las quejas previas del entorno "millonario" y del fútbol argentino en general.

Fiel a su estilo, "Fideo" se mostró muy crítico con el desenlace del juego, haciendo alusión a los cuestionamientos arbitrales que venían rodeando la previa de la semifinal. "Nos ganaron por un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podían pasar acá, no por algo hablaron antes", disparó, sugiriendo que la presión mediática ejercida durante la semana terminó influyendo en el desarrollo de la llave.