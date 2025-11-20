El Tribunal de Disciplina de AFA y los castigos tras el escándalo de Madryn: quiénes la ligaron

La imagen de las camisetas rojiblancas teñidas de naranja por el químico se volvió rápidamente viral y generó una ola de indignación entre los hinchas del Gallo. Las consecuencias disciplinarias no se limitaron a los jugadores: Carlos Pereyra, quien dirigió a Morón en reemplazo del suspendido Walter Otta, también fue castigado, al igual que el médico del club, Ignacio Milgorana.

moron sanciones 1

Mientras tanto, desde el lado del visitante continuaron los reclamos por la actuación policial y por las condiciones de seguridad del estadio. Javier Martín, vocal del Gallo, aseguró que la delegación vivió “una entrega, a nivel policial y dirigencial”, y apuntó directamente contra Ricardo Sastre, presidente de Madryn, y su hermano Gustavo, intendente de la ciudad. “No hay muertos de casualidad”, denunció, describiendo una situación límite con mujeres, niños y jugadores tratando de protegerse de los piedrazos.

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó convertido en un escándalo que todavía genera repercusiones. Con Madryn en la final y Morón eliminado entre polémicas, la AFA intentó dar una señal disciplinaria, aunque el debate sobre la seguridad en el ascenso volvió a encenderse con fuerza.