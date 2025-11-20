MinutoUno

El Tribunal de Disciplina de AFA y los castigos tras el escándalo de Madryn: quiénes la ligaron

El organismo aplicó suspensiones para un jugador del Aurinegro y seis futbolistas de Morón luego de los graves incidentes en la semifinal del Reducido.

El cierre de la semifinal del Reducido de la Primera Nacional entre Deportivo Madryn y Deportivo Morón dejó una imagen tan caótica como preocupante, y la reacción del Tribunal de Disciplina de la AFA no tardó en llegar. Tras la victoria por 1-0 del conjunto patagónico en el estadio Pablo Sastre, que le permitió avanzar a la final gracias a la ventaja deportiva, los serios disturbios que estallaron una vez terminado el encuentro obligaron a analizar minuciosamente cada hecho.

Como resultado, la entidad decidió sancionar a un jugador del anfitrión y a seis integrantes del Gallo, marcando otro capítulo de un enfrentamiento que terminó empañado por golpes, corridas y represión policial. La lista de futbolistas suspendidos incluye a Germán Rivero, delantero clave de Madryn que convirtió nueve goles en el torneo y que se vio envuelto en una pelea a puñetazos con varios rivales.

Del lado de Morón, las sanciones alcanzaron a Joaquín Livera, Gastón González, Julio Salvá, Franco Lorenzón, Emilio Lazza y Elías Contreras, todos implicados en diferentes focos de conflicto. Según el parte oficial, González habría dado inicio a los disturbios apenas sonó el silbato final, lo que sumó gravedad a su situación disciplinaria.

Uno de los episodios más graves tuvo como víctima al arquero Julio Salvá, quien intentó mediar para detener los golpes y terminó recibiendo gas pimienta por parte de la policía. La escena se repitió con varios de sus compañeros -Ivo Constantino, Juan Manuel Cabrera, el propio González y Matías Cortave-, que quedaron tendidos en el césped, con los ojos irritados y visibles gestos de dolor.

La imagen de las camisetas rojiblancas teñidas de naranja por el químico se volvió rápidamente viral y generó una ola de indignación entre los hinchas del Gallo. Las consecuencias disciplinarias no se limitaron a los jugadores: Carlos Pereyra, quien dirigió a Morón en reemplazo del suspendido Walter Otta, también fue castigado, al igual que el médico del club, Ignacio Milgorana.

Mientras tanto, desde el lado del visitante continuaron los reclamos por la actuación policial y por las condiciones de seguridad del estadio. Javier Martín, vocal del Gallo, aseguró que la delegación vivió “una entrega, a nivel policial y dirigencial”, y apuntó directamente contra Ricardo Sastre, presidente de Madryn, y su hermano Gustavo, intendente de la ciudad. “No hay muertos de casualidad”, denunció, describiendo una situación límite con mujeres, niños y jugadores tratando de protegerse de los piedrazos.

Lo que debía ser una fiesta deportiva terminó convertido en un escándalo que todavía genera repercusiones. Con Madryn en la final y Morón eliminado entre polémicas, la AFA intentó dar una señal disciplinaria, aunque el debate sobre la seguridad en el ascenso volvió a encenderse con fuerza.

