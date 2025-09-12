Marcelo Moretti y Foster Gillett, en el centro de la polémica en San Lorenzo: fuerte denuncia

"San Lorenzo fue, es y será siempre una Sociedad Civil. Por supuesto que es un club de fútbol, pero además tiene un rol social impresionante en toda la Ciudad de Buenos Aires y no debe renunciar jamás a esa esencia. Es verdad (el acercamiento con Foster Gillett) y tal vez fue la ruptura más grande que tuvimos cuando vi que había conversaciones", sostuvo Cigna, desmintiendo de manera tajante la versión que Moretti había brindado en febrero pasado.

En un tramo de la entrevista que dejó resonando la noticia en el mundo azulgrana, Cigna aclaró: "Todo el mundo en San Lorenzo sabe cuál es la posición de cada uno y que Marcelo (Moretti) se comprometía a cosas de manera individual. No lo vi, pero la información es que algo de eso hay (sobre un precontrato), que tampoco sería válido. No pasa la Comisión Directiva, no fue firmado por un secretario, la Asamblea no permitiría jamás que eso ocurra. No lo veo como un riesgo para la institución porque en el caso de que eso sea verdad, es una iniciativa individual y aventurero de parte de Moretti".

El vínculo de Gillett con el fútbol argentino ya había generado controversia con su paso por Estudiantes de La Plata, donde inicialmente llegó a través de una "alianza" que se materializó con la llegada de Cristian Medina. El mediocampista, que estaba en Boca sin oportunidades y con contrato próximo a vencer, fue fichado por el Pincha luego de que el grupo inversor abonara 15 millones de dólares para cubrir la cláusula de rescisión.

Sin embargo, después de esa primera inversión, la relación entre Gillett y Estudiantes se enfrió, y en el medio surgieron otras situaciones que pusieron en duda la forma en que el grupo inversor ingresaba al país, generando suspicacias en el ámbito del fútbol local.