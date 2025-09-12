Fue campeón del fútbol argentino y hoy tiene cinco geriátricos: de quién se trata

Hacia el final de su trayectoria, defendió los colores de Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia y Arsenal de Sarandí, club en el que decidió retirarse en 2017 para dar inicio a una nueva etapa lejos de las canchas.

Su vida después del retiro

Tras su retiro de las canchas, decidió emprender en el ámbito empresarial, inaugurando cinco residencias para adultos mayores distribuidas en distintas regiones del país. En cada una de ellas, su objetivo es brindar atención integral y servicios de alta calidad, priorizando el bienestar de los residentes.