Fue campeón del fútbol argentino y hoy tiene cinco geriátricos: de quién se trata
Jugó en River y fue campeón con Newell´s, pero cambió el fútbol por el mundo de los negocios. Conocé esta historia de superación y reivindicación.
Luciano Vella dejó una huella imborrable en la historia del fútbol argentino, siendo pieza clave para que River logre el ascenso en el 2011 y para que Newell´s grite campeón en 2004, bajo las órdenes de Américo Gallego. Su gran rendimiento le abrió las puertas de Europa, donde se destacó por su solidez y firmeza.
Sin embargo, una vez que decidió retirarse de las canchas, Vella optó por reinventarse y apostar por un rumbo inesperado: el mundo de los negocios. En la actualidad tiene cinco residencias de adultos mayores donde ofrece un servicio de calidad y nivel.
Luciano Vella y su paso por el fútbol
Vella se destacó como lateral derecho en el fútbol argentino, siendo una figura en el título de Newell’s en 2004. Su solidez defensiva le permitió ganarse el cariño de los hinchas leprosos, que le valoraron su compromiso y respeto.
Gracias a su nivel, tuvo la oportunidad de jugar en Europa, con pasos por España y Rumania, aunque su mejor versión se vio en el país. En River, fue parte fundamental del equipo que volvió a la Primera División en 2012 con Matías Almeyda al mando.
Hacia el final de su trayectoria, defendió los colores de Unión de Santa Fe, Defensa y Justicia y Arsenal de Sarandí, club en el que decidió retirarse en 2017 para dar inicio a una nueva etapa lejos de las canchas.
Su vida después del retiro
Tras su retiro de las canchas, decidió emprender en el ámbito empresarial, inaugurando cinco residencias para adultos mayores distribuidas en distintas regiones del país. En cada una de ellas, su objetivo es brindar atención integral y servicios de alta calidad, priorizando el bienestar de los residentes.
