Canelo Álvarez y una bolsa histórica: cuántos millones se va a llevar por enfrentar a Terence Crawford
El combate del sábado definirá al campeón indiscutido del peso supermediano y el mexicano se llevara una cifra exorbitante.
Este sábado 13 de septiembre, Saúl “Canelo” Álvarez se subirá al ring para enfrentarse al estadounidense Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, en un combate que definirá al campeón indiscutido del peso supermediano, categoría de 168 libras (76,2 kg).
La pelea promete ser un hito en la historia del boxeo mundial, no solo por la magnitud del enfrentamiento, sino también por las cifras millonarias que estarán en juego.
Según reveló el jeque Turki Al-Sheikh, principal promotor del evento a través de Riyadh Season, la bolsa que percibirá Canelo supera ampliamente los 100 millones de dólares que se habían informado inicialmente, consolidándose como uno de los contratos más abultados en la historia del deporte.
La bolsa histórica de Canelo Álvarez
Estimaciones extraoficiales elevan el acuerdo hasta los 150 millones de dólares, un monto que posicionaría a Canelo como el deportista mejor pago de la historia de México, muy por encima de futbolistas y atletas de otras disciplinas.
Por su parte, Terence Crawford, considerado uno de los boxeadores más completos de la actualidad, también recibirá una cifra millonaria, aunque considerablemente menor: cerca de 50 millones de dólares, según las mismas fuentes. La diferencia entre ambos contratos refleja no solo la popularidad global de Canelo, sino también la magnitud del espectáculo que rodea la pelea en Las Vegas.
A qué hora es la pelea y cómo verla en vivo
La cartelera comenzará a las 22:00 horas de Argentina y promete una noche cargada de expectativa, con todos los ojos del mundo del boxeo sobre el Allegiant Stadium.
Los fanáticos podrán seguir el combate a través de Netflix, que transmitirá el evento en vivo, asegurando que millones de espectadores alrededor del mundo tengan acceso a una de las peleas más esperadas del año.
La combinación de la bolsa histórica, el título indiscutido en juego y la transmisión global consolida al enfrentamiento entre Canelo y Crawford como un evento deportivo de dimensiones excepcionales, que quedará registrado en los libros del boxeo internacional.
