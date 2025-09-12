Canelo Álvarez y una bolsa histórica: cuántos millones se va a llevar por enfrentar a Terence Crawford

Por su parte, Terence Crawford, considerado uno de los boxeadores más completos de la actualidad, también recibirá una cifra millonaria, aunque considerablemente menor: cerca de 50 millones de dólares, según las mismas fuentes. La diferencia entre ambos contratos refleja no solo la popularidad global de Canelo, sino también la magnitud del espectáculo que rodea la pelea en Las Vegas.

A qué hora es la pelea y cómo verla en vivo

La cartelera comenzará a las 22:00 horas de Argentina y promete una noche cargada de expectativa, con todos los ojos del mundo del boxeo sobre el Allegiant Stadium.

Los fanáticos podrán seguir el combate a través de Netflix, que transmitirá el evento en vivo, asegurando que millones de espectadores alrededor del mundo tengan acceso a una de las peleas más esperadas del año.

La combinación de la bolsa histórica, el título indiscutido en juego y la transmisión global consolida al enfrentamiento entre Canelo y Crawford como un evento deportivo de dimensiones excepcionales, que quedará registrado en los libros del boxeo internacional.