Por qué Franco Colapinto no corre este fin de semana en la Fórmula 1

Por qué Franco Colapinto no corre en la Fórmula 1 el domingo 14 de septiembre

Se trata de una mala noticia para los fanáticos del argentino y del automovilismo en general, ya que Franco Colapinto no corre este domingo debido a que este fin de semana no hay competencia oficial de la Fórmula 1.

El calendario establece que no habrá acción en la máxima categoría hasta el siguiente fin de semana del 21 de septiembre. Es decir, será un solo fin de semana para preparase para su nuevo desafío.

Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El próximo compromiso de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Azerbaiyán, que tendrá lugar el fin de semana del domingo 21 de septiembre. La nueva fecha de la categoría, que se disputará en el Circuito callejero de Bakú, comenzará el viernes 19 de septiembre.