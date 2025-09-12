Por qué Franco Colapinto no corre este fin de semana en la Fórmula 1
El piloto argentino no tiene acción este domingo en la máxima categoría del automovilismo. Los motivos y cuándo vuelve a correr.
Luego de algunas presentaciones con dispares resultados en la temporada de la Fórmula 1, el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, no tendrá acción este fin de semana en la máxima categoría del automovilismo mundial.
El pilarense viene de dos carreras con realidades diferentes: venía de un muy buen puesto 12 en Hungría, cerca de los puntos; pero en Italia terminó 17, en otra jornada en donde el equipo quedó bastante apuntado.
Colapinto no está teniendo una buena temporada en la máxima división del automovilismo. Tuvo varias carreras plagadas de complicaciones, ya que a las dificultades propias de su monoplaza se le sumaron grandes demoras en las paradas en los pits, por las que su escudería incluso tuvo que dar explicaciones en más de una oportunidad.
Para el malestar de sus fanáticos, el argentino deberá esperar para volver a las pistas y dar vuelta la página, ya que este fin de semana descansa.
Por qué Franco Colapinto no corre en la Fórmula 1 el domingo 14 de septiembre
Se trata de una mala noticia para los fanáticos del argentino y del automovilismo en general, ya que Franco Colapinto no corre este domingo debido a que este fin de semana no hay competencia oficial de la Fórmula 1.
El calendario establece que no habrá acción en la máxima categoría hasta el siguiente fin de semana del 21 de septiembre. Es decir, será un solo fin de semana para preparase para su nuevo desafío.
Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1
El próximo compromiso de la Fórmula 1 será el Gran Premio de Azerbaiyán, que tendrá lugar el fin de semana del domingo 21 de septiembre. La nueva fecha de la categoría, que se disputará en el Circuito callejero de Bakú, comenzará el viernes 19 de septiembre.
