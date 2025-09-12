La burrada de Karina Milei durante el lanzamiento de campaña en Tucumán: "Habramos"
La secretaria general de Presidencia encabezó un acto en el Club Villa Luján marcó el inicio formal de la campaña en la provincia, con críticas al kirchnerismo.
La Libertad Avanza realizó este jueves en Tucumán el lanzamiento oficial de su campaña legislativa con un acto en el Club Villa Luján, en la capital provincial. La presidenta del partido, Karina Milei, estuvo acompañada por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y por el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán.
El encuentro sirvió para presentar a los candidatos locales a diputados nacionales, encabezados por Federico Pelli y Soledad Molinuevo. En su discurso, Karina agradeció a Catalán por el trabajo en el Congreso para aprobar proyectos clave como la Ley Bases, y pidió a los tucumanos “confianza y esperanza” al remarcar que los cambios económicos “ya están en marcha y pronto serán más notables”.
Durante su discurso, Karina tuvo un exabrupto que no pasó desapercibido por las redes sociales. "Quiero agradecer a todos los que están presentes y a todos los que trabajan para que nosotros habramos llegado a este momento de tener nuestro partido nacional", dijo. La frase se viralizó rápidamente.
Por otro lado, la también secretaria General de la Presidencia agradeció el trabajo que realizó el ministro del Interior, cuando se desempeñaba como vicejefe de Gabinete, para lograr la aprobación de proyectos clave en el Congreso, como por ejemplo, la Ley Bases, que permitió la desregulación de varias normas antiguas.
Después de que remarcara que los cambios ya estaban en marcha y serían mucho más notables en el corto plazo, aseguró que el partido se encuentra “más fuerte que nunca” para competir en las próximas votaciones. “Sigamos apoyando las ideas del Presidente que son las ideas de la libertad y el progreso”, instó Karina Milei al finalizar su intervención.
En la misma línea, Martín Menem enfatizó la necesidad de respaldar el proyecto presidencial. “El 26 de octubre será fundamental para respaldar los votos del Presidente”, sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, tras señalar los cambios que se lograron en un año y medio de gestión.
“Muchos creían que nada iba a cambiar, pero fue la ciudadanía la que le dio la espalda a quienes hundieron al país”, destacó el vicepresidente del espacio libertario al señalar que esto significó el fin de la “estafa de la emisión descontrolada”.
De hecho, Menem auguró que, de ser seguir por la misma senda de equilibrio fiscal, para mediados del año próximo se gestaría un escenario de inflación cero. “El esfuerzo que estamos haciendo hoy vale la pena. Es el único camino para salir del pozo”, afirmó.
Por su parte, Catalán reconoció el trabajo de la dirigencia tucumana en la constitución del partido en la provincia, una tarea que asumió a pedido de Karina Milei. Además, dirigió sus agradecimientos hacia el acompañamiento del PRO en la alianza y remarcó la trascendencia de la próxima elección: “No es una elección más, es una elección histórica que marcará el futuro de nuestros hijos y nietos”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario