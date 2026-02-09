Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes (RC) VS Independiente Rivadavia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes (RC) VS Independiente Rivadavia por el Torneo Apertura.
Estudiantes (RC) será local de Independiente Rivadavia este lunes desde las 21.30 en el Estadio Antonio Candini, en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo cordobés intentará sumar sus primeros tres puntos desde su regreso a Primera División frente a una Lepra mendocina que llega con puntaje ideal.
Con apenas un punto en el torneo y dos derrotas que lo mantienen en el fondo de la tabla, el León del Imperio afronta un partido determinante ante su gente, mientras atraviesa el lógico proceso de adaptación tras 40 años alejado de la máxima categoría.
El Celeste viene de caer 2-1 como visitante ante Banfield, resultado que dejó como único respiro el empate sin goles frente a Argentinos Juniors, en un encuentro que marcó el regreso del fútbol de Primera División a Río Cuarto. En ese contexto, la llegada de una figura de peso como Ramón “Wanchope” Ábila apunta a jerarquizar un plantel con escasa experiencia en el máximo nivel, en la búsqueda de mayor poder ofensivo y carácter para competir en la categoría.
Del otro lado, Independiente Rivadavia atraviesa un presente completamente distinto. Es el único equipo con puntaje ideal en el campeonato tras su triunfo frente a Sarmiento y se ilusiona con sostener su gran arranque. El equipo dirigido por Alfredo Berti también se vio potenciado por el regreso de Sebastián Villa, quien aportó desequilibrio y protagonismo dentro del campo de juego. Con ese envión, la Lepra mendocina buscará seguir por la senda ganadora y ratificar su condición de candidato.
Probables formaciones de Estudiantes (RC) vs. Independiente Rivadavia
- Estudiantes (RC): Renzo Bacchia; Tobías Ostchega, Juan Antonini, Gonzalo Maffini, Matías Ruíz Díaz; Siro Rosane, Nicolás Talpone, Tomás González; Martín Ganerone, Gabriel Alanís y Mateo Bajamich. DT: Iván Delfino.
- Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari, José Florentín y Matías Fernández; Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.
Cómo ver en vivo Estudiantes (RC) VS Independiente Rivadavia
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO
