Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Lanús vs Talleres

Talleres, en tanto, tuvo un inicio más irregular. Debutó con una victoria por 2-1 ante Newell’s, pero luego cayó por el mismo marcador frente a Vélez y Platense, lo que lo obliga a buscar puntos fuera de Córdoba para no perder terreno. El pasado miércoles, la T debutó en la Copa Argentina y sufrió más de lo esperado ante Argentino de Merlo, equipo de la Primera B. Recién en el tiempo adicionado logró abrir el marcador con un gol de Giovanni Baroni y, a los 98 minutos, Valentín Depietri sentenció el 2-0 definitivo. Con ese desgaste reciente, el equipo de Carlos Tevez buscará dar el golpe en La Fortaleza y recuperar confianza en el Torneo Apertura.