Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs Argentinos Juniors
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs Argentinos Juniors por el Torneo Clausura 2025.
La decimosexta y última fecha de la fase regular del Torneo Clausura de la Liga Profesional presentará un cruce directo con sabor a octavos de final. Estudiantes de La Plata y Argentinos Juniors medirán fuerzas este domingo a las 20:15 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, en un compromiso vital para definir quién asegura su lugar en la siguiente instancia. El partido será dirigido por el árbitro Luis Lobo Medina.
Ambos equipos llegan a este enfrentamiento decisivo con idéntico puntaje y aún sin haber garantizado su clasificación. El Pincharrata viene de una derrota ajustada por 1-0 ante Tigre en la fecha anterior, ubicándose actualmente en la octava colocación del Grupo A con 21 unidades. Por su parte, el Bicho arriba a La Plata envalentonado tras superar 1-0 a Belgrano y ocupa el séptimo lugar del mismo grupo, también con 21 puntos.
La trascendencia del duelo radica en que una victoria clasificará automáticamente al equipo ganador. En este escenario, el perdedor deberá esperar los resultados de los equipos que vienen inmediatamente detrás: Banfield (noveno, con 20 puntos), Belgrano (10°), Defensa y Justicia (11°), y Huracán (12°), los tres últimos con 19 unidades.
Finalmente, si el encuentro termina en empate, ambos sumarán una unidad (llegando a 22 puntos) y quedarán a la expectativa de la performance de los conjuntos mencionados anteriormente, en una definición que promete ser ajustada en la parte baja de la tabla de clasificación.
Probables formaciones de Estudiantes vs. Argentinos
- Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.
- Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel. DT: Nicolás Diez.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs Argentinos Juniors
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
