Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Gimnasia
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Estudiantes vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2025.
El Estadio UNO - Jorge Luis Hirschi será el escenario de un nuevo y apasionante Clásico de La Plata este domingo a las 15:00, un cruce de alta tensión por la 13ª fecha del Torneo Clausura que encuentra a Estudiantes y Gimnasia en momentos muy distintos.
El "Pincha" llega con la obligación de reencauzar su marcha. Ubicado en el sexto puesto de la Zona A, el equipo de Eduardo Domínguez aún tiene aspiraciones de liderato, pero ha mermado su rendimiento.
Tras la amarga eliminación por penales ante Flamengo, Estudiantes sumó tres empates consecutivos (1-1 contra Newell’s, Barracas y Belgrano), una seguidilla que le hizo perder posiciones cruciales en la lucha por cupos internacionales. El Clásico se presenta como el partido clave para cortar la racha de igualdades y volver a sumar de a tres.
Por su parte, Gimnasia vive una coyuntura crítica. La reciente derrota frente a Talleres precipitó la salida del técnico Alejandro Orfila, dejando a Fernando Zaniratto como DT interino con la misión de levantar un plantel golpeado.
La situación es desesperante para el "Lobo", que solo cosechó dos triunfos en sus últimos nueve encuentros y mira de reojo la tabla anual: con una ventaja de apenas cinco puntos sobre el descenso directo (donde están Aldosivi y San Martín de San Juan), el triunfo en el Clásico no es solo una necesidad anímica, sino una urgencia para calmar a una afición que despidió al equipo con duras críticas.
Formaciones del encuentro
Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.
Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez o Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.
Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Gimnasia
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
