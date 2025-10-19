Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Estudiantes vs. Gimnasia

La situación es desesperante para el "Lobo", que solo cosechó dos triunfos en sus últimos nueve encuentros y mira de reojo la tabla anual: con una ventaja de apenas cinco puntos sobre el descenso directo (donde están Aldosivi y San Martín de San Juan), el triunfo en el Clásico no es solo una necesidad anímica, sino una urgencia para calmar a una afición que despidió al equipo con duras críticas.

Formaciones del encuentro

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo y Edwuin Cetré. DT: Eduardo Domínguez.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez o Germán Conti, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Gimnasia

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.