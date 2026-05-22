Fuerte polémica en Inglaterra: las grandes figuras que no irán al Mundial 2026
Thomas Tuchel dio a conocer los convocados de Inglaterra para el Mundial y sorprendió a todos al dejar afuera a estrellas como Foden, Palmer y Maguire.
La reciente confirmación del plantel de la selección de Inglaterra desató un verdadero escándalo en el mundo del fútbol. El experimentado entrenador Thomas Tuchel decidió marginar de la próxima Copa del Mundo a varios referentes y estrellas, generando muchísimas críticas entre los simpatizantes.
Los cracks que se perderán el Mundial con Inglaterra
La decisión más impactante pasó por la exclusión de grandes talentos ofensivos que brillan semana a semana en sus respectivos equipos. Jóvenes figuras estelares de la talla de Cole Palmer y Phil Foden quedaron completamente fuera de consideración para disputar el máximo certamen de selecciones.
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En el sector defensivo, el recorte del cuerpo técnico también fue profundo e implacable. El estratega desafectó de manera directa a defensores históricos y de gran presente, como Harry Maguire, el talentoso lateral Trent Alexander-Arnold, Luke Shaw y el zaguero Fikayo Tomori.
El fuerte recambio impulsado en la escuadra tampoco tuvo piedad con mediocampistas y otras incipientes promesas. La dura nómina de ausencias se completó con los nombres de Morgan Gibbs-White, Adam Wharton, Jarrod Bowen, Lewis Hall y Alex Scott, quienes se quedaron sin la chance de defender los colores de su país y deberán mirar la gran cita internacional desde sus hogares.
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