Gimnasia La Plata vs. Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Lobo", que viene de una buena victoria, recibe al necesitado conjunto cordobés, que llega de igualar en el clásico.
En un partido de necesitados, Gimnasia y Esgrima La Plata y Talleres de Córdoba se enfrentan este sábado en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa desde las 16 horas de Argentina en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, con arbitraje de Sebastián Martínez y televisación de ESPN Premium.
Gimnasia consiguió un resultado fundamental en su pelea por evitar el descenso, al vencer por 1-0 a Sarmiento en Junín el pasado sábado. Esta victoria no solo cortó una racha negativa de tres derrotas consecutivas, sino que le permitió tomar aire en la tabla general, superando a un rival directo por la permanencia.
Con los tres puntos, el "Lobo" alcanzó las 29 unidades. El triunfo fue doblemente valioso ya que mantiene una distancia de ocho puntos sobre Aldosivi (29°), equipo que hoy estaría en zona de descenso, y estira la ventaja a dos unidades sobre San Martín de San Juan (30°), que solo consiguió un empate ante Instituto.
En contraste, la situación de Talleres de Córdoba se complica. El equipo viene de igualar sin goles frente a Belgrano en el clásico, y sigue ubicado en el puesto 28 de la tabla general.
La "T" se encuentra a solo tres puntos de Aldosivi, el equipo que marca la zona de descenso directo, por lo que necesita sumar urgentemente para evitar sufrir hasta las últimas fechas. La preocupación es alta, considerando que Talleres mostró un rendimiento pobre en el Torneo Clausura, donde solo logró una victoria en sus últimos nueve partidos.
Formaciones de Gimnasia La Plata vs. Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura 2025
Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán; Germán Conti, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max y Juan Yangali; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini y Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Galarza; Rick, Mateo Cáceres, Valentín Depietri; Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.
Datos de Gimnasia vs. Talleres
- Hora: 16:00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: Ariel Penel
- Estadio: Juan Carmelo Zerillo
