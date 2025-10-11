Gimnasia La Plata vs. Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

La "T" se encuentra a solo tres puntos de Aldosivi, el equipo que marca la zona de descenso directo, por lo que necesita sumar urgentemente para evitar sufrir hasta las últimas fechas. La preocupación es alta, considerando que Talleres mostró un rendimiento pobre en el Torneo Clausura, donde solo logró una victoria en sus últimos nueve partidos.

Formaciones de Gimnasia La Plata vs. Talleres de Córdoba por el Torneo Clausura 2025

Gimnasia: Nelson Insfrán; Fabricio Corbalán; Germán Conti, Gastón Suso y Pedro Silva Torrejón; Augusto Max y Juan Yangali; Alejandro Piedrahita, Bautista Merlini y Manuel Panaro; Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Ulises Ortegoza, Galarza; Rick, Mateo Cáceres, Valentín Depietri; Nahuel Bustos. DT: Carlos Tevez.

Datos de Gimnasia vs. Talleres

Hora : 16:00

: 16:00 TV : ESPN Premium

: ESPN Premium Árbitro : Sebastián Martínez

: Sebastián Martínez VAR : Ariel Penel

: Ariel Penel Estadio : Juan Carmelo Zerillo