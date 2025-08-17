Independiente Rivadavia vs. Boca por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

Russo busca un triunfo que no solo los saque del fondo de la tabla, sino que también sirva como envión anímico. Para ello, se esperan al menos dos cambios: Nicolás Figal regresaría a la defensa para aportar experiencia, y Rodrigo Battaglia podría sumarse al mediocampo, formando un doble pivote con Leandro Paredes para mejorar la recuperación. La alternativa de Milton Delgado en ese puesto también está en consideración.