Alan Velasco quedó a un paso de un récord negativo que Boca quiere evitar
El mediocampista ofensivo acumula más de 1.200 minutos sin marcar y está cerca de ingresar en una lista negativa histórica del club.
Cuando Alan Velasco llegó a Boca en enero, las expectativas eran altísimas. La dirigencia había desembolsado 10 millones de dólares para quedarse con el 100% de su pase, convirtiéndolo en el segundo refuerzo más caro de la historia del club, solo superado por el regreso de Juan Román Riquelme en 2007.
Su fichaje, proveniente del FC Dallas de la MLS, fue celebrado como una gran apuesta para potenciar la ofensiva. Sin embargo, ocho meses después, la realidad es muy distinta a la imaginada. Velasco todavía no logró marcar su primer gol con la camiseta azul y oro y acumula 1.273 minutos en cancha distribuidos en 23 partidos oficiales.
Esta racha lo deja a solo 32 minutos de igualar a Rubén Favret -puntero derecho de los años 70- como uno de los atacantes con más tiempo jugado sin convertir en la historia del club. Más lejos, pero no imposible, está Lautaro Acosta con 1.636 minutos y Aaron Molinas, quien ostenta el récord con 2.010 minutos.
La sequía goleadora de Alan Velasco en Boca: 10 palos, 0 goles
Su sequía goleadora ha generado un intenso debate entre los hinchas. Si bien Velasco ha mostrado destellos de calidad, velocidad y capacidad asociativa, su falta de contundencia en el área rival preocupa. El hecho de que su llegada implicara una inversión tan elevada aumenta la presión por un rendimiento que todavía no se traduce en cifras.
El cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo mantiene la confianza en que la racha se cortará pronto. No obstante, cada partido sin festejar alimenta las críticas y las dudas sobre si podrá justificar su condición de refuerzo estrella.
A la estadística adversa se suma un momento especialmente recordado por la hinchada: el penal que falló frente a Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores, acción que dejó al equipo -entonces dirigido por Fernando Gago- eliminado prematuramente del certamen continental.
Con el Torneo Clausura y la Copa de la Liga por delante, Velasco tiene la oportunidad de revertir la historia. Pero el reloj corre, y con él, la sombra de un récord que nadie en Boca quiere que se concrete.
