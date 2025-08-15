Alan Velasco quedó a un paso de un récord negativo que Boca quiere evitar

alan velasco (1).jpg

A la estadística adversa se suma un momento especialmente recordado por la hinchada: el penal que falló frente a Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores, acción que dejó al equipo -entonces dirigido por Fernando Gago- eliminado prematuramente del certamen continental.

Con el Torneo Clausura y la Copa de la Liga por delante, Velasco tiene la oportunidad de revertir la historia. Pero el reloj corre, y con él, la sombra de un récord que nadie en Boca quiere que se concrete.