Independiente vs. Banfield por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo

Por su parte, Banfield llega al partido con un buen presente, ya que viene de vencer 1-0 a Tigre y ha ganado dos de sus últimos tres encuentros. El "Taladro", dirigido por Pedro Troglio, tuvo un comienzo irregular en el campeonato, pero luego mejoró y acumula 10 puntos en la tabla.

El equipo del Sur vendió a su capitán Alexis Maldonado a Belgrano por una cifra cercana a los USD 500.000, además del préstamo de Nicolás Meriano, quien ya se entrena con el equipo.

Formaciones de Independiente vs. Banfield, por el Torneo Clausura

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.

Banfield: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pedro Troglio.

Datos de Independiente vs. Banfield