Independiente vs. Banfield por el Torneo Clausura 2025: horario, formaciones y cómo ver en vivo
El "Rojo" vuelve a jugar en su estadio tras la escandalosa jornada con incidentes por la Copa Sudamericana. Recibe a un necesitado "Taladro".
Independiente y Banfield se enfrentan este sábado en Avellaneda, en el partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se disputa desde las 16.45 horas en el Estadio Ricardo Bochini - Libertadores de América, con arbitraje de Andrés Gariano y televisación de TNT Sports.
Independiente volverá a jugar con su gente en su estadio, aunque con aforo reducido, tras los graves incidentes ante la Universidad de Chile. El "Rojo" busca su primera victoria en el torneo para salir del último puesto de la tabla, y el encuentro se presenta con novedades importantes en el equipo.
El conjunto de Avellaneda tendrá la vuelta de los jugadores que participaron en la última fecha FIFA, como Felipe Loyola y Luciano Cabral (Chile) y Gabriel Ávalos (Paraguay), quienes se espera que sean titulares. La buena noticia para el "Rojo" es que le redujeron la sanción a Kevin Lomónaco, y podría volver al equipo inicial.
Por su parte, Banfield llega al partido con un buen presente, ya que viene de vencer 1-0 a Tigre y ha ganado dos de sus últimos tres encuentros. El "Taladro", dirigido por Pedro Troglio, tuvo un comienzo irregular en el campeonato, pero luego mejoró y acumula 10 puntos en la tabla.
El equipo del Sur vendió a su capitán Alexis Maldonado a Belgrano por una cifra cercana a los USD 500.000, además del préstamo de Nicolás Meriano, quien ya se entrena con el equipo.
Formaciones de Independiente vs. Banfield, por el Torneo Clausura
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Julio Vaccari.
Banfield: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Pedro Troglio.
Datos de Independiente vs. Banfield
- Hora: 16.45
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Andrés Gariano
- VAR: Sebastián Martínez
- Estadio: Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario