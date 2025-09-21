Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. San Lorenzo
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Independiente vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo a las 14.30, Independiente y San Lorenzo se enfrentarán en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini en un partido por la novena fecha del Clausura que promete ser emocionante. Con un estadio a pleno, el encuentro encuentra a ambos equipos en momentos muy distintos.
El "Rojo" llega sin haber conseguido aún una victoria en el campeonato. Tras la reciente renuncia de su entrenador, Julio Vaccari, el equipo será dirigido por un cuerpo técnico interino. Este dúo estará al mando mientras se prepara el debut de Gustavo Quinteros, que se dará en el clásico contra Racing.
Por otro lado, el "Ciclón" buscará un triunfo para escalar posiciones en la tabla y, al mismo tiempo, dejar atrás la crisis institucional que atraviesa tras la salida de sus dirigentes. El equipo aspira a conseguir una victoria que lo reposicione en los primeros puestos del torneo.
Los difíciles momentos de Independiente y San Lorenzo
Después de la derrota 1-0 en casa contra Banfield, Julio Vaccari presentó su renuncia como director técnico de Independiente. El equipo no tuvo un buen inicio de semestre, ya que fue eliminado de la Copa Sudamericana de manera controversial, quedó fuera de la Copa Argentina y aún no ha conseguido victorias en el Clausura.
La directiva de Independiente actuó con rapidez y contrató a Gustavo Quinteros como su sucesor. Quinteros firmó su contrato el viernes y se espera que debute en la próxima fecha, en el clásico de Avellaneda contra Racing. Mientras tanto, la dupla interina formada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio dirigirá el equipo en el próximo encuentro contra San Lorenzo.
Por su parte, San Lorenzo vuelve a estar inmerso en un caos institucional que parece no tener fin. A principios de esta semana, el club quedó acéfalo luego de que varios miembros de la comisión directiva renunciaran, lo que provocó que el club quedara a cargo de una Asamblea presidida por Daniel Matos.
La Asamblea, programada para el lunes 22 de septiembre a las 18:30 en el Pedro Bidegain, tiene como objetivo elegir a los 20 nuevos miembros de la Comisión Directiva. Sin embargo, un fallo judicial podría suspenderla. Si la Asamblea se lleva a cabo, se iniciará una serie de nuevos procesos para el club.
A este panorama se sumó la renuncia de Gabriel Martínez Poch, quien había asumido su cargo hace solo diez días. "Percibo cierta incomodidad en algunos colegas ante mi presencia, lo que me hace sentir ajeno al club", expresó al justificar su salida.
En lo deportivo, el capitán del equipo, Gastón Hernández, se recuperó de un desgarro y podría regresar al once titular.
Formaciones del duelo
Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola / Pablo Galdames, Iván Marcone; Santiago Montiel, Luciano Cabral / Lautaro Millán, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Carlos Matheu/Eduardo Tuzzio
San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerrutti, Alexis Cuello, Matías Reali. DT: Damián Ayude
Cómo ver en vivo Independiente vs. San Lorenzo
La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
