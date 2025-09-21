Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Independiente vs. San Lorenzo

La directiva de Independiente actuó con rapidez y contrató a Gustavo Quinteros como su sucesor. Quinteros firmó su contrato el viernes y se espera que debute en la próxima fecha, en el clásico de Avellaneda contra Racing. Mientras tanto, la dupla interina formada por Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio dirigirá el equipo en el próximo encuentro contra San Lorenzo.

Por su parte, San Lorenzo vuelve a estar inmerso en un caos institucional que parece no tener fin. A principios de esta semana, el club quedó acéfalo luego de que varios miembros de la comisión directiva renunciaran, lo que provocó que el club quedara a cargo de una Asamblea presidida por Daniel Matos.

La Asamblea, programada para el lunes 22 de septiembre a las 18:30 en el Pedro Bidegain, tiene como objetivo elegir a los 20 nuevos miembros de la Comisión Directiva. Sin embargo, un fallo judicial podría suspenderla. Si la Asamblea se lleva a cabo, se iniciará una serie de nuevos procesos para el club.

A este panorama se sumó la renuncia de Gabriel Martínez Poch, quien había asumido su cargo hace solo diez días. "Percibo cierta incomodidad en algunos colegas ante mi presencia, lo que me hace sentir ajeno al club", expresó al justificar su salida.

En lo deportivo, el capitán del equipo, Gastón Hernández, se recuperó de un desgarro y podría regresar al once titular.

Formaciones del duelo

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola / Pablo Galdames, Iván Marcone; Santiago Montiel, Luciano Cabral / Lautaro Millán, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Carlos Matheu/Eduardo Tuzzio

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Facundo Gulli; Ezequiel Cerrutti, Alexis Cuello, Matías Reali. DT: Damián Ayude

Cómo ver en vivo Independiente vs. San Lorenzo

La televisación estará a cargo de TNT Sports Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.