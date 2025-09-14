Los nombres que suenan en Independiente tras la salida de Julio Vaccari

Orsi-Gómez, la dupla sorpresa

Otra alternativa que surgió en las últimas horas es la dupla Favio Orsi - Sergio Gómez, quienes lograron coronar a Platense en el Torneo Apertura 2025 y renunciaron poco después por diferencias con la dirigencia. Desde entonces se encuentran a la espera de un nuevo desafío, lo que podría acercarlos al banco del Rojo. Todavía se manejan otros nombres y los próximos días serán claves para ver el rumbo que tome el equipo de Avellaneda en este momento tan complicado.

ORSI GOMEZ.jpg