Los nombres que suenan en Independiente tras la salida de Julio Vaccari
El entrenador dejó su cargo luego de la derrota ante Banfield y desde la dirigencia ya buscan sus reemplazantes para intenter torcer el rumbo del equipo.
El ciclo de Julio Vaccari en Independiente llegó a su fin luego de un semestre sin triunfos en el Torneo Clausura y con eliminaciones en la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Ante este panorama, el entrenador decidió dar un paso al costado tras la derrota ante Banfield y la dirigencia ya analiza alternativas para reemplazarlo cuánto antes.
Mientras tanto, Carlos Matheu, quien estaba al frente de la Reserva, asumirá de manera interina desde este lunes mientras se define el rumbo deportivo. La idea de la dirigencia es poder cerrar un reemplazo lo antes posible para intentar torcer el rumbo de un equipo que todavía no pudo ganar en el campeonato y dejó una imagen preocupante en el estadio Libertadores de América - Enrique Bochini.
Gustavo Quinteros, el nombre fuerte en carpeta en Independiente
El principal candidato es Gustavo Quinteros, recordado por el gran rendimiento de Vélez en 2024 antes de su breve paso por Gremio. Actualmente sin club desde abril, el entrenador rechazó propuestas de Colo-Colo y estuvo en la órbita de selecciones como Chile y Perú.
Su perfil lo posiciona como la opción más cotizada. Sin embargo, su vínculo con Independiente tiene un antecedente complicado: en 2022 estuvo cerca de llegar, pero la negociación no prosperó, lo que dejó la sensación de un rechazo del DT, aunque él mismo lo desmintió.
Orsi-Gómez, la dupla sorpresa
Otra alternativa que surgió en las últimas horas es la dupla Favio Orsi - Sergio Gómez, quienes lograron coronar a Platense en el Torneo Apertura 2025 y renunciaron poco después por diferencias con la dirigencia. Desde entonces se encuentran a la espera de un nuevo desafío, lo que podría acercarlos al banco del Rojo. Todavía se manejan otros nombres y los próximos días serán claves para ver el rumbo que tome el equipo de Avellaneda en este momento tan complicado.
