Gustavo Quinteros será el nuevo DT de Independiente

Por lo pronto, con vistas al clásico del próximo domingo ante San Lorenzo por la novena fecha del Torneo Clausura, torneo en el que Independiente todavía no consiguió sumar de a tres, el entrenamiento de este lunes estuvo a cargo del interino Carlos Matheu.

No obstante, el “Rojo” buscó cerrar a su nuevo director técnico lo antes posible, tras la renuncia de Julio Vaccari, debido a la necesidad de conseguir una victoria para pelear por un puesto en las copas internacionales del año próximo y todavía no se conoce con exactitud si debutará ante el Ciclón o si lo hará frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la décima jornada del campeonato local.

El santafesino llega con un amplio historial: dejó una gran impresión en Vélez, donde, además del título de 2024, llegó a la final de la Copa Argentina y registró 28 triunfos, 13 empates y 9 derrotas en 50 partidos. Su paso por Gremio de Brasil en 2025 fue más breve y complicado: 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas en 17 partidos antes de su salida.

Quinteros también sonó como candidato para Boca tras la salida de Fernando Gago, pero nunca recibió un llamado oficial de Juan Román Riquelme, y rechazó recientemente ofertas de Colo-Colo y de las selecciones de Chile y Perú. En agosto, declaró su interés por regresar al fútbol argentino: “Hoy por hoy, me gustaría esperar algo interesante del fútbol argentino… Estuve muchos años trabajando afuera y mi idea es estar con la familia, estar en Argentina y, bueno, esperemos que salga algo interesante”.

Aunque Quinteros genera mayor consenso en la dirigencia, no es la única opción. También se evalúa a la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi, quienes renunciaron a Platense tras ganar el último Apertura. Por ahora, la práctica de este lunes estuvo a cargo de Carlos Matheu como interino.