Gustavo Quinteros será el nuevo DT de Independiente
El presidente del club mantuvo un primer encuentro virtual con el entrenador, quien está en el exterior y dispuesto a escuchar la propuesta.
Tras la renuncia de Julio Vaccari, Independiente avanzó rápidamente en la búsqueda de su nuevo entrenador y puso la mirada en Gustavo Quinteros, campeón de la Liga Profesional con Vélez en 2024.
El lunes por la tarde, la dirigencia del Rojo, encabezada por Néstor Grindetti, mantuvo una reunión virtual con el representante del técnico, ubicada como positiva según fuentes cercanas al club.
El ex DT de Vélez y con último paso por Gremio de Brasil firmará contrato con el “Rojo” hasta diciembre del 2026 luego de una positiva reunión virtual con la Comisión Directiva de la institución.
Si bien “El Profesor” se encuentra actualmente de vacaciones en Miami y no tenía previsto su regreso hasta el 23 de septiembre, el fuerte interés del conjunto de Avellaneda por hacerse con sus servicios cambió los planes del entrenador de 60 años.
Sin embargo, restaría confirmar cuando Quinteros retornará al país para asumir el cargo en los “Diablos Rojos” y comenzar a trabajar con sus nuevos dirigidos.
Por lo pronto, con vistas al clásico del próximo domingo ante San Lorenzo por la novena fecha del Torneo Clausura, torneo en el que Independiente todavía no consiguió sumar de a tres, el entrenamiento de este lunes estuvo a cargo del interino Carlos Matheu.
No obstante, el “Rojo” buscó cerrar a su nuevo director técnico lo antes posible, tras la renuncia de Julio Vaccari, debido a la necesidad de conseguir una victoria para pelear por un puesto en las copas internacionales del año próximo y todavía no se conoce con exactitud si debutará ante el Ciclón o si lo hará frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la décima jornada del campeonato local.
El santafesino llega con un amplio historial: dejó una gran impresión en Vélez, donde, además del título de 2024, llegó a la final de la Copa Argentina y registró 28 triunfos, 13 empates y 9 derrotas en 50 partidos. Su paso por Gremio de Brasil en 2025 fue más breve y complicado: 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas en 17 partidos antes de su salida.
Quinteros también sonó como candidato para Boca tras la salida de Fernando Gago, pero nunca recibió un llamado oficial de Juan Román Riquelme, y rechazó recientemente ofertas de Colo-Colo y de las selecciones de Chile y Perú. En agosto, declaró su interés por regresar al fútbol argentino: “Hoy por hoy, me gustaría esperar algo interesante del fútbol argentino… Estuve muchos años trabajando afuera y mi idea es estar con la familia, estar en Argentina y, bueno, esperemos que salga algo interesante”.
Aunque Quinteros genera mayor consenso en la dirigencia, no es la única opción. También se evalúa a la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi, quienes renunciaron a Platense tras ganar el último Apertura. Por ahora, la práctica de este lunes estuvo a cargo de Carlos Matheu como interino.
