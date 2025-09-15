Independiente acelera por Gustavo Quinteros: habrá reunión clave y el DT escuchará la oferta del Rojo
El técnico de 60 años, campeón con Vélez en 2024 y libre tras su paso por Gremio, tendrá una charla con los dirigentes del Rojo este lunes por la tarde.
Tras la salida de Julio Vaccari luego de la derrota ante Banfield la última fecha, Independiente se mueve rápido y ya negocia con Gustavo Quinteros para que se convierta en el nuevo entrenador. El DT, que se encuentra en el exterior, aceptó escuchar la propuesta de la dirigencia este lunes en una reunión clave, aunque recién regresará al país el próximo 23 de septiembre.
Quinteros viene de dirigir a Gremio de Brasil, donde tuvo un breve paso con resultados irregulares (17 partidos, 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas). Sin embargo, su gran carta de presentación fue en Vélez, donde conquistó la Liga Profesional 2024 y llegó a la final de la Copa Argentina, desplegando un estilo ofensivo y consolidando un equipo competitivo.
Su nombre también sonó en Boca tras la salida de Fernando Gago, aunque finalmente el club eligió a Miguel Ángel Russo. Además, rechazó una propuesta de Colo-Colo y fue considerado por las selecciones de Chile y Perú, lo que lo convierte en uno de los técnicos más buscados de la región.
Qué piensa Independiente luego de la salida de Julio Vaccari
Más allá del interés por Quinteros, la dirigencia también evalúa otras alternativas. Una de ellas es la dupla de Sergio Gómez y Favio Orsi, que renunció recientemente a Platense tras coronarse en el Apertura. Mientras tanto, la práctica de este lunes estuvo a cargo de Carlos Matheu, quien asumió como entrenador interino hasta que se defina el futuro del banco de Avellaneda.
Los números de Julio Vaccari como entrenador de Independiente
En entrenador, que supo potenciar al equipo en un momento delicado pero que luego se fue quedando en el camino, cerró su ciclo en Independiente con 61 partidos de los cuales consiguió 25 victorias, 19 empates y 17 derrotas. Actualmente el equipo lleva diez partidos sin victorias y en la tabla anual se ubica en el decimocuarto lugar con 32 puntos.
