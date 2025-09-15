Independiente acelera por Gustavo Quinteros: habrá reunión clave y el DT escuchará la oferta del Rojo

Qué piensa Independiente luego de la salida de Julio Vaccari

Más allá del interés por Quinteros, la dirigencia también evalúa otras alternativas. Una de ellas es la dupla de Sergio Gómez y Favio Orsi, que renunció recientemente a Platense tras coronarse en el Apertura. Mientras tanto, la práctica de este lunes estuvo a cargo de Carlos Matheu, quien asumió como entrenador interino hasta que se defina el futuro del banco de Avellaneda.