Con un gol agónico de Matías Gallardo, Instituto le empató a Lanús en un partidazo
La "Gloria" rescató su primer punto en el certamen con el tanto del hijo del "Muñeco", para el 2-2 definitivo ante el "Granate".
Instituto y Lanús igualaron 2-2 este martes en un partidazo en el Estadio Monumental Presidente Perón, en el cierre de la tercera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol que lo tuvo a Matías Gallardo, el hijo del "Muñeco", como protagonista por su primer gol en Primera.
El encuentro presentaba realidades opuestas, con un equipo cordobés urgido de puntos y un conjunto del sur bonaerense que atraviesa un gran momento. El partido era clave para el futuro inmediato de ambos, ya que Instituto buscaba frenar su mal arranque y Lanús pretendía confirmar su candidatura en la pelea por el campeonato.
En este marco, Jara, de penal, adelantaba a la "Gloria" en el primer tiempo, pero Marcich y Marcelino Moreno lo daban vuelta para el "Granate" en el complemento. En el tercer minuto de tiempo agregado, y de cabeza, Gallardo puso el 2-2 agónico.
Insituto comenzó el Torneo Apertura con dos derrotas consecutivas frente a Vélez y Platense, resultados que precipitaron el final del ciclo de Daniel Oldrá. El entrenador dirigió 22 partidos, con apenas cuatro victorias, y su salida dejó al equipo sin rumbo definido.
El presente del Lanús es completamente distinto. El equipo de Mauricio Pellegrino ganó su partido de Copa Argentina ante Sarmiento de La Banda y arrancó el Torneo Apertura con triunfos frente a San Lorenzo y Unión, mostrando solidez y eficacia.
Formaciones de Instituto vs. Lanús, por el Torneo Apertura
- Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Ignacio Méndez, Gastón Lodico, Franco Moyano; Luca Rafaelli, Franco Jara y Alex Luna. DT: Daniel Jiménez.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Sergio Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Nicolás Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.
Instituto vs. Lanús: otros datos del partido
- Hora: 21.15
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Bryan Ferreyra
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: Monumental Presidente Perón
