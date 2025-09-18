Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newcastle vs. Barcelona
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newcastle vs. Barcelona por la Champions League 2025.
El Barcelona arranca una nueva aventura en la Champions League 2025/26 con una misión clara: volver a situarse en lo más alto de Europa tras varios intentos fallidos. El estreno será en Inglaterra desde las 16, ante un Newcastle que regresa a la élite continental con la intención de hacer de St. James’ Park un escenario temido para cualquier rival.
El equipo dirigido por Hansi Flick viene de golear 6-0 al Valencia en La Liga, una victoria que generó entusiasmo y sirvió para reforzar la moral de un plantel que necesita recuperar la confianza en el plano internacional.
Del otro lado estará un Newcastle que vuelve a disputar la Champions con el recuerdo fresco de la edición 2023/24, cuando compartió grupo con PSG, Borussia Dortmund y Milan. Aunque en esa ocasión no logró superar la fase de grupos, dejó actuaciones memorables como el triunfo 4-1 sobre los parisinos en casa.
El historial reciente del Barcelona en el torneo no es alentador: desde 2015 no logra levantar la Orejona y ha sufrido eliminaciones dolorosas. Flick quiere cambiar esa dinámica con un estilo de juego más vertical y un equipo que combine la experiencia de figuras como Lewandowski con la frescura de jóvenes talentos.
Cómo ver en vivo Newcastle vs. Barcelona
El partido será transmitido por la señal de cable Fox Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.
