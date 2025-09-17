Arrancó la Champions League: el análisis de Barcelona, Liverpool y Arsenal
El certamen continental tiene un arranque con partidos de alto vuelo. ¿Qué dicen las estadísticas de Sofascore?
La fase de grupos de la Champions League comienza con los enfrentamientos directos entre LaLiga y la Premier League, y los números ayudan a explicar dónde podría decidirse cada partido.
Barcelona sin Yamal, más peso para Raphinha
El Barça debuta contra el Newcastle, y la gran incógnita es si Lamine Yamal estará en forma. Los números demuestran su impacto: con él, el equipo gana el 74,6% de sus partidos y promedia 2,24 puntos por encuentro. Sin él, esa tasa se reduce al 64,3% y 1,93 puntos. Si el joven no juega, la responsabilidad recaerá en Raphinha, quien tendrá que asumir más responsabilidades. Jugar en St. James' Park contra un Newcastle animado por 56.000 aficionados promete ser una de las pruebas más duras de la jornada.
Liverpool vs. Atlético: El rendimiento de los Reds baja.
El Atlético y el Liverpool ya han librado batallas épicas, pero esta vez la historia parece diferente. Florian Wirtz, quien era una máquina de regatear en el Leverkusen con 4,64 regates por partido y una valoración Sofascore de 7,65, ha caído a tan solo 1,40 regates y una valoración Sofascore de 6,48 desde que llegó al Liverpool.
El ataque de los Reds también ha bajado de ritmo: las ocasiones claras bajaron de 3,80 a 2,20 por partido, y los tiros, de 16,5 a 14,4. Para el Atlético, que suele brillar contra rivales ingleses, este duelo se decidirá por la eficiencia.
Arsenal vs. Athletic Club: Defensa vs. Resistencia Vasca
Mikel Merino y Zubimendi conocen bien al Athletic Club, pero el verdadero reto es descomponer la defensa del Arsenal.
La temporada pasada, los Gunners encajaron tan solo 0,89 goles por partido —la quinta mejor tasa entre las cinco grandes ligas europeas— y permitieron menos de 10 remates por encuentro. San Mamés será un partido ensordecedor, pero las cifras demuestran que superar al Arsenal es casi imposible.
Tottenham vs. Villarreal: Experiencia contra Goles
Ambos equipos han reforzado sus plantillas, pero los nuevos fichajes del Villarreal aportan más experiencia europea: 90 partidos en competiciones UEFA frente a los 74 de los Spurs. La diferencia radica en los goles: los nuevos fichajes del Tottenham ya han marcado 20 goles en torneos europeos, frente a los solo 8 de los recién llegados del Villarreal. Las cifras sugieren un duelo entre la profundidad de la plantilla y la capacidad de remate.
Amorim en el Manchester United: Estadísticas de bajo nivel
En la Premier League, la derrota por 3-0 en el derbi contra el City expuso aún más la crisis. Amorim promedia tan solo 1,34 puntos por partido, el peor promedio de cualquier entrenador del United con más de 25 partidos desde la década de 1940. El United anota tan solo 1,16 goles por partido (18.º en la liga), a pesar de ocupar el cuarto lugar en remates. Su tasa de conversión es de tan solo el 7,4 % (22.º), mientras que el equipo tiene un rendimiento inferior al esperado, con -8,49 goles (23.º). Defensivamente, encajan 1,58 goles por partido (15.º) y mantienen su portería a cero en tan solo el 16,1 % de los encuentros.
En resumen, el sistema de Amorim no funciona, y los números lo demuestran.
Al final, los números no mienten. Todo este análisis se presentó en Numbers Don't Lie, powered by Sofascore, el nuevo programa de CBS Sports Golazo Network que prioriza los datos en el fútbol.
