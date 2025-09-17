Arrancó la Champions League: el análisis de Barcelona, Liverpool y Arsenal

F. Wirtz

Arsenal vs. Athletic Club: Defensa vs. Resistencia Vasca

Mikel Merino y Zubimendi conocen bien al Athletic Club, pero el verdadero reto es descomponer la defensa del Arsenal.

La temporada pasada, los Gunners encajaron tan solo 0,89 goles por partido —la quinta mejor tasa entre las cinco grandes ligas europeas— y permitieron menos de 10 remates por encuentro. San Mamés será un partido ensordecedor, pero las cifras demuestran que superar al Arsenal es casi imposible.

Amorim-MenosPuntosPP-ManUtd

Tottenham vs. Villarreal: Experiencia contra Goles

Ambos equipos han reforzado sus plantillas, pero los nuevos fichajes del Villarreal aportan más experiencia europea: 90 partidos en competiciones UEFA frente a los 74 de los Spurs. La diferencia radica en los goles: los nuevos fichajes del Tottenham ya han marcado 20 goles en torneos europeos, frente a los solo 8 de los recién llegados del Villarreal. Las cifras sugieren un duelo entre la profundidad de la plantilla y la capacidad de remate.

Amorim en el Manchester United: Estadísticas de bajo nivel

En la Premier League, la derrota por 3-0 en el derbi contra el City expuso aún más la crisis. Amorim promedia tan solo 1,34 puntos por partido, el peor promedio de cualquier entrenador del United con más de 25 partidos desde la década de 1940. El United anota tan solo 1,16 goles por partido (18.º en la liga), a pesar de ocupar el cuarto lugar en remates. Su tasa de conversión es de tan solo el 7,4 % (22.º), mientras que el equipo tiene un rendimiento inferior al esperado, con -8,49 goles (23.º). Defensivamente, encajan 1,58 goles por partido (15.º) y mantienen su portería a cero en tan solo el 16,1 % de los encuentros.

Ataque-ManchesterUnited

En resumen, el sistema de Amorim no funciona, y los números lo demuestran.

