Nicki Nicole habló por primera vez sobre su relación con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"

En la imagen, que se viralizó rápidamente, se los ve sentados en un sillón blanco frente a una mesa con la torta de cumpleaños. De fondo se observan rosas rojas y rosas, además de un globo en forma de corazón del mismo color.

Ambos aparecen sonrientes, apoyando sus cabezas mutuamente y tomados de la mano. También se puede ver a Lamine cruzando su brazo derecho por detrás de Nicki sugestivamente por debajo de su cintura, un gesto que no pasó desapercibido y generó comentarios en las redes sociales.

image

Algunos usuarios comentaron sobre la diferencia de edad entre ambos al notar los brackets que se destacan en la gran sonrisa del jugador.

Finalmente, Nicki Nicole reposteo en sus redes la misma foto junto a Lamine Yamal, despejando cualquier duda sobre su relación.

Días atrás circularon rumores de separación tras supuestas declaraciones del deportista en una conferencia de prensa, pero luego se confirmó que se trataba de un video manipulado con IA.