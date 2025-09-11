Nicki Nicole habló por primera vez sobre su relación con Lamine Yamal: "Estoy muy enamorada"
Después de los rumores de ruptura, la cantante afirmó que se siente feliz junto al futbolista español.
Nicki Nicole habló por primera vez sobre su relación con Lamine Yamal tras los rumores de separación, y confesó que está enamorada.
Este miércoles, la cantante fue consultada por la prensa durante un evento de moda en Barcelona y expresó: "Estoy muy feliz acá, la verdad que recibo mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos".
Al ser consultada por su vínculo con el futbolista, una periodista le preguntó: "¿Estás enamorada de Lamine Yamal?". "Estoy muy enamorada, feliz", respondió sonriente Nicki Nicole.
Nicki Nicole confirmó su relación con Lamine Yamal
La joven pareja oficializó su relación a mediados de agosto a través de una contundente foto juntos. Él tan solo de 18 años, participó de la celebración del cumpleaños número 25 de la cantante rosarina, pero no como un invitado más.
En la imagen, que se viralizó rápidamente, se los ve sentados en un sillón blanco frente a una mesa con la torta de cumpleaños. De fondo se observan rosas rojas y rosas, además de un globo en forma de corazón del mismo color.
Ambos aparecen sonrientes, apoyando sus cabezas mutuamente y tomados de la mano. También se puede ver a Lamine cruzando su brazo derecho por detrás de Nicki sugestivamente por debajo de su cintura, un gesto que no pasó desapercibido y generó comentarios en las redes sociales.
Algunos usuarios comentaron sobre la diferencia de edad entre ambos al notar los brackets que se destacan en la gran sonrisa del jugador.
Finalmente, Nicki Nicole reposteo en sus redes la misma foto junto a Lamine Yamal, despejando cualquier duda sobre su relación.
Días atrás circularon rumores de separación tras supuestas declaraciones del deportista en una conferencia de prensa, pero luego se confirmó que se trataba de un video manipulado con IA.
