Murió Walter Saavedra, emblemático relator deportivo

Walter Saavedra, una trayectoria inolvidable entre radio, televisión y grandes eventos deportivos

Walter "Gol" Saavedra nació el 27 de octubre de 1956 en Mar del Plata. En sus primeros pasos en la profesión, transmitió para Radio El Mundo, Radio Splendid y Canal 11. También escribió en el diario El Mundo. Así mismo, pasó por Radio América, Radio Buenos Aires, Radio Colonia, Radio Rivadavia, Radio Nacional, Radio Belgrano y Radio Mitre. Varios años se destacó con sus relatos de fútbol en distintas radios de la ciudad de Santa Fe.

También relató boxeo y básquet y fue conductor de varios programas de interés general. En televisión actuó en la ficción "Los buscas de siempre" (Azul Televisión) y participó en el programa "3 en el fondo" (Canal 7).

Dentro de su libro "Hambre de gol", escrito con Claudio Cherep, figura el famoso poema Nunca jamás, que ha sido traducido en varios idiomas y ha sido modificado para varios deportes.

El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento.

El club Unión confirmó la noticia con este mensaje en sus redes sociales: “El Club Unión lamenta profundamente el fallecimiento del periodista y relator Walter Saavedra. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento”.