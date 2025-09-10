Mundial de Clubes Sub-18: Barcelona venció a Racing en la final

En cuanto al Barcelona, consiguió meterse en la final tras vencer a Palmeiras en la tanda de penales (luego de un 2-2 en el tiempo regular) y hoy se quedó con el título.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VSportsTM/status/1965894720221237622?t=R4N0XXOk_cMpWMK0PTPP6A&s=19&partner=&hide_thread=false Barcelona se consagró campeón del Mundial de Clubes sub-18 por primera vez. Le ganó 1-0 a Racing con este gol del ucraniano Artem Rybak. pic.twitter.com/gaFjvrCvjj — VSports Team (@VSportsTM) September 10, 2025

A pesar del amargo resultado, los juveniles de La Academia dieron el ejemplo y protagonizaron un buen momento. Después de la derrota, le hicieron el típico pasillo de campeón a sus rivales los felicitaron por la obtención del campeonato internacional.

Como era de esperarse, las imágenes de lo ocurrido no tardaron en viralizarse y los usuarios de las redes sociales comenzaron a dejar diferentes comentarios opinando sobre esta valiosa actitud que se vio dentro del campo de juego.