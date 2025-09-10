Mundial de Clubes Sub-18: Barcelona venció a Racing en la final
Los juveniles de La Academia cayeron por 1-0 ante el conjunto español y no lograron conquistar el título.
Este miércoles, Racing fue derrotado por 1-0 ante Barcelona en la final del Mundial de Clubes Sub 18, el certamen juvenil que se disputó en Córdoba, España. El único tanto del partido lo convirtió el ucraniano Artem Rybak y sirvió para que su equipo logre la coronación.
En un partido muy parejo, La Academia tenía todo encaminado para estirar la definición con el 0-0 parcial, pero el Blaugrana abrió el marcador casi sobre el final del encuentro.
La apertura del marcador llegó de la mano del ucraniano Artem Rybak falta de diez minutos para el pitazo final. El juvenil recibió el pase entre líneas, logró evadir al arquero en carrera y definió para desatar la locura del equipo Culé.
De esta manera, el equipo de Avellaneda no logró quedarse con el título, a pesar de haber tenido un gran rendimiento durante todo el certamen.
Racing, a cargo de Juan Manuel “Chaco” Martínez, había llegado a esta instancia destacándose mucho en el juego y ganando todos sus partidos en el torneo. En ese lapso consiguió una destacada victoria por 2-1 en la semifinal contra el Real Madrid, un resultado que impactó a nivel mundial.
En cuanto al Barcelona, consiguió meterse en la final tras vencer a Palmeiras en la tanda de penales (luego de un 2-2 en el tiempo regular) y hoy se quedó con el título.
A pesar del amargo resultado, los juveniles de La Academia dieron el ejemplo y protagonizaron un buen momento. Después de la derrota, le hicieron el típico pasillo de campeón a sus rivales los felicitaron por la obtención del campeonato internacional.
Como era de esperarse, las imágenes de lo ocurrido no tardaron en viralizarse y los usuarios de las redes sociales comenzaron a dejar diferentes comentarios opinando sobre esta valiosa actitud que se vio dentro del campo de juego.
