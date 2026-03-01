Impactante derrumbe de un escenario en un boliche de Costanera: 9 heridos y 700 evacuados

La fiesta electrónica comenzó alrededor de la 1 de la mañana, una hora más tarde de lo pautado, pero el accidente sucedió cerca de las 5am mientras un DJ londinense realizaba su presentación. La estructura se cayó en la zona VIP del recinto, ubicada en un área que funciona como una terraza con vista al río.

Impresionante choque y vuelco provocó un caos en la avenida General Paz

Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes en Mataderos, cuando una camioneta volcó tras impactar contra un automóvil detenido en Avenida General Paz y Eva Perón, mano hacia Riachuelo, según detallaron imágenes y reportes de C5N. El siniestro se produjo cuando el auto, que circulaba por la vía, sufrió una pinchadura en uno de sus neumáticos y decidió detenerse para realizar el cambio correspondiente, generando una situación de riesgo para los vehículos que transitaban detrás.

De acuerdo a los primeros testimonios, los ocupantes de la camioneta involucrada se dirigían a un torneo de fútbol y aseguraron no haber visto al auto detenido. Producto del impacto, los conductores perdieron el control del vehículo y terminaron volcados lateralmente, dejando la escena del accidente con un alto grado de alerta entre los automovilistas que circulaban por la zona. Las imágenes difundidas muestran la magnitud del vuelco, con la camioneta recostada sobre uno de sus costados y los escombros del choque repartidos en la calzada.

Al momento de la redacción de este informe, las autoridades de tránsito informaron que solo un carril de la avenida permanecía habilitado en ese sentido, generando importantes demoras y obligando a los conductores a extremar precauciones. Las causas del accidente siguen siendo materia de investigación, aunque los primeros indicios apuntan a la combinación de la detención del auto por la pinchadura y la falta de visibilidad del vehículo que circulaba detrás.

Según fuentes presentes en el lugar, los ocupantes de la camioneta lograron salir por sus propios medios, aunque tuvieron que hacerlo por la parte trasera del vehículo debido a la posición en que quedó volcada. Afortunadamente, no se reportaron heridas de gravedad, y los servicios de emergencia acudieron rápidamente para asistir a los involucrados y garantizar la seguridad en la zona.